НАБУ задержало экс-кандидата на должность главы БЭБ Руслана Пахомова: что известно

Сегодня, 16 октября, в Киеве возле здания Офиса генпрокурора детективы НАБУ задержали бывшего кандидата на должность главы Бюро экономической безопасности. В сети сообщают, что речь идет о Руслане Пахомове.

Об этом сообщили несколько Telegram-каналов, отметив, что задержание произошло во второй половине дня. По информации источников, Пахомов долгое время занимал руководящие должности в правоохранительных структурах. Его имя неоднократно упоминалось в контексте "решения вопросов" через связи в силовых ведомствах.

Биография и образование

Руслан Пахомов родился 18 июля 1984 года в городе Шостка, что на Сумщине. В 2005 году окончил с отличием Харьковский национальный университет внутренних дел, где получил специальности "Международная правоохранительная деятельность" и "Правоведение".

Впоследствии получил диплом магистра Академии управления МВД Украины, а в 2016 году – еще один диплом по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" в Харьковском аграрном университете имени Докучаева.

В Википедии пишут, что сейчас Пахомов учится в аспирантуре Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины по специальности "Политология". Его научная тема – "Цифровая трансформация судебной власти в Украине: политико-правовое обеспечение".

Карьера и связи

Профессиональную деятельность Пахомов начал в 2005 году в УМВД Украины в Луганской области. С 2006 по 2012 год работал в структурах МВД, после чего перешел в частный сектор. В медиа-бизнесе он работал с 2012 года до июля 2024-го.

Сообщается, что Пахомов является кумом Сергея Крапивы – бывшего начальника департамента Офиса Генпрокурора по вопросам экономической и кибербезопасности, который недавно занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА. Сам Пахомов также участвовал в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, однако не прошел отбор.

Чем занимался последние годы

После начала полномасштабного вторжения России Пахомов, по собственным словам, присоединился к работе над цифровыми и ИТ-решениями для правоохранительных и судебных структур. Также он заявлял об участии в проектах, связанных с информационной безопасностью и обороноспособностью Украины.

С апреля по сентябрь 2023 года совместно с командой компании Форсего Украина Пахомов проводил технический аудит Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС). В 2024 году та же команда осуществляла функциональный аудит и разработку концепции обновленной ЕСИКС.

В мае 2024 года при поддержке КМЕС Пахомов проводил стратегическую сессию для CDTO правоохранительных органов по вопросам планирования совместной деятельности на период 2024-2027 годов.

В начале 2025 года OBOZ.UA рассказывал о намерениях Руслана Пахомова возглавить Бюро экономической безопасности. Тогда, бывший руководитель подразделения борьбы с киберпреступностью МВД Украины, который известен делом о громком закрытии пиратского файлообменника ЕХ.UA писал, что:"От эффективной работы БЭБ зависят успехи на каждом направлении. От него зависит будем ли мы выявлять попытки обхода санкционного режима, сможем ли преодолеть коррупцию в налоговой и на таможне, сможем ли сделать честными и прозрачными публичные закупки, сможем ли побороть тень и сохранить добропорядочный бизнес, будет ли у нас привлекательный инвестиционный климат".

