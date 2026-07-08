На Закарпатье задержали депутата, скрывавшегося от тюрьмы за разбойное нападение: подробности дела

В Закарпатской области задержали депутата Великоберезнянской громады, который более полугода скрывался, пытаясь избежать 8-летнего тюремного заключения. Ранее его осудили за разбойное нападение и незаконное лишение свободы пяти граждан Таджикистана.

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Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре. Местонахождение осужденного установили прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры совместно с оперативниками криминальной полиции ГУНП.

Подробности дела

В 2019 году депутат вместе с двумя сообщниками напал на группу иностранных туристов, среди которых были двое малолетних детей. Злоумышленники отобрали у потерпевших около 7 000 долларов США, мобильные телефоны и другие личные вещи. После этого они заперли всех в подвале частного дома, где незаконно удерживали в течение трех суток.

Преступление было раскрыто после того, как нападавшие привезли одного из потерпевших в Перечин. Мужчина воспользовался случаем, сбежал и сообщил о похищении правоохранителям. В ходе последующей спецоперации все заложники были освобождены.

В феврале 2025 года Мукачевский городской районный суд признал депутата виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал в их пользу 332 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда. В декабре того же года апелляционный суд оставил приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу.

После этого осужденный начал скрываться от правосудия. Это продолжалось более полугода, правоохранители отрабатывали различные версии его местонахождения.

В конце концов мужчину задержали в одном из частных домов на территории Великоберезнянского района. В настоящее время он доставлен в Закарпатское учреждение исполнения наказаний №9.

Отметим, что производство по делу одного из сообщников депутата было прекращено в связи с его смертью, а другого осудили ранее.

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