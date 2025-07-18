На Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись с угрозами венграм: подозреваемого задержали. Фото

В Закарпатской области вечером 16 июля подожгли греко-католическую церковь и оставили на ее фасаде надпись с угрозами в сторону венгров. Инцидент произошел в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

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Правоохранители в сотрудничестве с работниками СБУ разыскали и задержали 28-летнего местного жителя, причастного к совершению преступления. Об этом 18 июля сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

"На фасаде культового сооружения злоумышленник оставил надпись провокационного характера, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной вражды", – отметили там.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Сейчас в полиции устанавливают мотивы совершения закарпатцем преступления, досудебное расследование продолжается.

Об этом инциденте 17 июля в Facebook сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он опубликовал фото с надписью, которую оставили на стене церкви.

"Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашим народом, с венграми Закарпатья. Мы не дадим этому произойти, можете на нас рассчитывать!" – написал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подожженную церковь венгерской и заявил, что это не единичный случай. Он также сообщил о вызове украинского посла в Будапеште.

"В течение 10 лет венгерская община в Украине подвергается систематическим нападениям: сначала через законы, лишающие ее прав на язык и образование, затем принудительный призыв в армию, физическое насилие, а теперь еще и поджоги.

Хотя ответственность за это однозначно лежит на украинском государстве, Брюссель сохраняет молчание, ускоряя процесс обретения Украиной членства в ЕС. Это неприемлемо", – заявил Сийярто.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления венгерских СМИ о смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня из-за якобы избиения в ТЦК и "насильственной мобилизации". Представитель МИД Георгий Тихий назвал эти комментарии манипулятивными и выгодными для российской пропаганды.

Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан требует, чтобы Европейский Союз принял меры против "принудительного призыва" в армию в Украине. Он продолжил давать манипулятивные комментарии относительно смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Иосифа Шебештеня, которого якобы избили сотрудники ТЦК.

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