На Закарпатье группа мужчин с палками напала на военных ТЦК: полиция сообщила о задержании. Видео

В Ужгородском районе на Закарпатье группа мужчин напала на представителей территориального центра комплектования во время попытки мобилизации. В результате столкновения был поврежден служебный микроавтобус военных.

Полиция вмешалась в конфликт и задержала нескольких участников нападения. Об инциденте сообщил журналист Виталий Глагола.

Конфликт произошел недалеко от села Пацканево. Во время попытки мобилизовать одного из мужчин между местными жителями и военными возникла ссора, которая быстро переросла в столкновение.

Группа людей с палками окружила служебный автомобиль и начала его бить. В результате нападения был поврежден белый микроавтобус Volkswagen, а именно разбито лобовое стекло и выбиты боковые окна со стороны водителя и пассажира.

Кроме того, во время конфликта нападавшие пытались вытащить одного из представителей ТЦК из автомобиля. После прибытия полиции ситуацию удалось стабилизировать, а часть участников инцидента задержали.

На видео Национальной полиции Украины несколько мужчин признают свою причастность к повреждению автомобиля и просят прощения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют действия участников конфликта.

