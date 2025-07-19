На Винниччине адвокат с сообщниками завладели паями умерших людей: подробности и фото

В Винницкой области разоблачили организованную преступную группу (двух должностных лиц сельского совета Хмильницкого района во главе с адвокатом), которая занимались схемами незаконного завладения землями сельхозназначения. Чужие паи злоумышленники присваивали по поддельным дубликатам завещаний.

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила об этом случае на своем официальном сайте 18 июля. В рамках следствия на все земельные участки наложен арест.

Следователи установили, что староста и деловод одного из сельсоветов по указаниям адвоката вносили в документы недостоверные сведения. Так они "прорабатывали" журналы регистрации нотариальных действий о выдаче завещаний от имени умерших, справки о месте регистрации на день смерти, наследственного реестра, а также дубликаты завещаний.

Схема существовала как минимум в 2022– 2024 годах. За этот период право собственности на 19 невостребованных земельных паев умерших незаконно приобрели 11 человек, в том числе деловод сельского совета. Общая площадь украденных сельхозугодий – почти 50 гектаров; оценочная стоимость – более 4 миллионов гривен.

Адвокат уже задержан и арестован. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Других "землевладельцев" разоблачили еще раньше. Досудебное расследование в отношении них завершено, обвинительные акты переданы в суд. В отношении двух уже вынесены обвинительные приговоры.

Действия участников организованной группы квалифицированы по статьям 190, 209, 358, 362, 364, 366 УК Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили хакерскую группу, которая через заражение компьютеров бухгалтеров украинских предприятий вредоносным ПО получала доступ к системам и выводила деньги на счета подставных ФОПов. Двум участникам схемы уже объявили подозрение – им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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