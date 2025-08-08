УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Одесщине правоохранитель попытался наладить "схему" переправки мужчин за границу и поплатился: какой приговор вынес суд

Дарья Дурова
Расследование
2 минуты
282
На Одесщине правоохранитель попытался наладить 'схему' переправки мужчин за границу и поплатился: какой приговор вынес суд

Правоохранитель из Одесской области, который планировал наладить канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову, получил приговор. Он осужден на четыре года лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео дня

Наказание злоумышленник будет отбывать по ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием). Об этом 8 августа на официальном сайте проинформировала пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи установили, а прокуроры доказали в суде, что в феврале 2025 года правоохранитель, хорошо зная пограничную местность и расположение блокпостов, решил заработать на уклонистах.

К сделке он привлек знакомого военного – тот подыскивал желающих покинуть страну. Сам организатор, согласно плану, должен был давать советы, где и когда можно незаметно обойти блокпосты и пограничные наряды. За такие консультации он хотел 1 000 долларов США с одного человека.

На Одесщине правоохранитель попытался наладить "схему" переправки мужчин за границу и поплатился: какой приговор вынес суд

Правоохранитель – теперь уже бывший – был задержан 11 марта 2025 года с поличным, во время получения 2 000 долларов за "услуги" для двух человек.

Подольский горрайонный суд Одесской области признал фигуранта виновным.

На Одесщине правоохранитель попытался наладить "схему" переправки мужчин за границу и поплатился: какой приговор вынес суд

Наказание за незаконное пересечение государственной границы

Во время военного положения военнообязанные, которых поймали на попытке покинуть территорию Украины без законных оснований, привлекаются в основном к административной ответственности. Это штраф (от 3400 до 13 600 гривен) или админарест (до 15 суток). 

Однако уголовная ответственность может наступить за совершенные преступления, связанные с таким пересечением границы. Например, в случае предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, использования подделанных документов и так далее.

В то же время "гидам", перевозчикам и организаторам схем грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса. За это предусмотрено от трех до девяти лет тюрьмы.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали семерых человек, которые организовали незаконные способы избежания мобилизации в разных регионах страны. Кто-то "проводил" до границы, кто-то подделывал медицинские документы, кто-то – передавал информацию о передвижении сотрудников ТЦК и СП. Теперь злоумышленникам грозит тюрьма и конфискация имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!