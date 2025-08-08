На Одесщине правоохранитель попытался наладить 'схему' переправки мужчин за границу и поплатился: какой приговор вынес суд

Правоохранитель из Одесской области, который планировал наладить канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову, получил приговор. Он осужден на четыре года лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео дня

Наказание злоумышленник будет отбывать по ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу и злоупотребление влиянием). Об этом 8 августа на официальном сайте проинформировала пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи установили, а прокуроры доказали в суде, что в феврале 2025 года правоохранитель, хорошо зная пограничную местность и расположение блокпостов, решил заработать на уклонистах.

К сделке он привлек знакомого военного – тот подыскивал желающих покинуть страну. Сам организатор, согласно плану, должен был давать советы, где и когда можно незаметно обойти блокпосты и пограничные наряды. За такие консультации он хотел 1 000 долларов США с одного человека.

Правоохранитель – теперь уже бывший – был задержан 11 марта 2025 года с поличным, во время получения 2 000 долларов за "услуги" для двух человек.

Подольский горрайонный суд Одесской области признал фигуранта виновным.

Наказание за незаконное пересечение государственной границы

Во время военного положения военнообязанные, которых поймали на попытке покинуть территорию Украины без законных оснований, привлекаются в основном к административной ответственности. Это штраф (от 3400 до 13 600 гривен) или админарест (до 15 суток).

Однако уголовная ответственность может наступить за совершенные преступления, связанные с таким пересечением границы. Например, в случае предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, использования подделанных документов и так далее.

В то же время "гидам", перевозчикам и организаторам схем грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса. За это предусмотрено от трех до девяти лет тюрьмы.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали семерых человек, которые организовали незаконные способы избежания мобилизации в разных регионах страны. Кто-то "проводил" до границы, кто-то подделывал медицинские документы, кто-то – передавал информацию о передвижении сотрудников ТЦК и СП. Теперь злоумышленникам грозит тюрьма и конфискация имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!