Фиктивные справки и 'форсирование' Тисы: СБУ и Нацполиция задержали семерых организаторов 'схем' для уклонистов. Фото

СБУ совместно с Нацполицией задержали семерых человек, которые организовали незаконные способы избежания мобилизации в разных регионах Украины. Злоумышленники за деньги помогали военнообязанным мужчинам избегать службы.

Кто-то "проводил" до границы, кто-то подделывал медицинские документы, а кто-то – передавал информацию о передвижении сил обороны, в частности ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Закарпатье

На Закарпатье задержан киевлянин, который обустроил свой микроавтобус под видом кареты скорой помощи. Используя проблесковые маячки, спецсигналы и медицинские наклейки, он перевозил уклонистов к западной границе. Таким образом пытался беспрепятственно проходить блокпосты, прикрываясь статусом экстренной медицинской службы.

В том же регионе – в Раховском районе – был задержан 58-летний рецидивист. Ранее судимый за разбой, мужчина организовывал нелегальные переправы через государственную границу. Один из "способов" предусматривал преодоление реки Тиса – опасный маршрут побега в страны Евросоюза.

Черкасская область

В Черкасской области задержан местный житель, который торговал фиктивными справками об инвалидности детей уклонистов. Благодаря поддельным медицинским документам мужчины призывного возраста пытались получить право на выезд за границу. Организатор схемы действовал через личные связи среди врачей и имел доступ к медицинской документации.

Черниговщина

На Черниговщине задержаны сразу четыре жителя Прилук, которые передавали в мессенджерах расположение мобильных блокпостов ТЦК и другие позиции Сил обороны. Таким образом они способствовали незаконному пересечению границ военнообязанными и усложняли работу украинских военных формирований.

Стоимость "услуг" варьировалась от 5 до 11 тысяч долларов США.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса — незаконная переправка лиц через границу, препятствование работе ВСУ в особый период и злоупотребление влиянием. Сейчас все задержанные находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

