На Львовщине в помещении ТЦК умер мужчина: говорят об алкогольном отравлении

На Львовщине в помещении одного из РТЦК умер мужчина. Его остановили и доставили туда 2 февраля, когда выяснилось, что военнообязанный находится в розыске, как лицо, нарушившее правила воинского учета.

Видео дня

На момент остановки гражданин, как уверяют во Львовском областном ТЦК и СП, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он умер в комнате для отдыха, где находились и другие военнообязанные, врачи назвали причиной смерти "алкогольную интоксикацию".

Что известно

Накануне в сети начала распространяться информация о смерти военнообязанного мужчины в помещении Яворовского РТЦК и СП на Львовщине. В областном ТЦК изложили свою версию событий, завершившихся смертью человека.

Там рассказали, что около 09:30 утра 2 февраля военнослужащие группы оповещения, совместно с представителем полиции, остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Было обнаружено, что гражданин Воловецкий находится в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Документов при себе не имел. Соответственно в 10:00 былдоставлен работником полиции в помещение Яворивского РТЦК и СП", – говорится в заявлении Львовского ОТЦК и СП.

Воловецкого, рассказали военные, провели в комнату отдыха с целью впоследствии уточнить его военно-учетные данные. Там мужчина, судя по заявлению, провел почти четыре часа.

"В 13:42 военнообязанные, которые находились в комнате отдыха Яворивского РТЦК и СП, сообщили дежурному о том, что Воловецкому И. стало плохо в комнате отдыха военнообязанных. Прибыв на место происшествия дежурный увидел, что гражданин Воловецкий И. находится без признаков жизни. В 13:43 была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть в 13:48 без признаков физического насилия", – указано в заявлении.

Тело умершего доставили в КНП Новояворовской больницы имени Юрия Липы. Там было проведено вскрытие, по результатам которого медики причиной смерти указали алкогольное отравление.

"Подчеркиваем важность объективного освещения данного случая. Армия – это долг и честь! А вот алкоголь может убить быстрее, чем враг. Выражаем искренние соболезнования семье покойного", – отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время боевого слаживания умер мобилизованный с Черниговщины. Уроженца Киева Виталия Музыченко, который после начала полномасштабного вторжения РФ с семьей переехал в Козелец, мобилизовали 28 декабря 2025 года. Менее чем через месяц сердце мужчины остановилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!