На Львовщине разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации: фигуранта задержали возле границы. Фото и видео

В Самборе во вторник, 12 мая, начались и продолжаются многочисленные обыски и задержания. Этому предшествовало задержание на украинской границе 43-летнего главы КП города, бывшего депутата, которому вручили подозрение за дачу взятки. Речь идет о двух коррупционных эпизодах, которые произошли в Самборе – масштабная схема уклонения от мобилизации и взяточничество.

Как отмечают несколько львовских масс-медиа, ссылаясь на источники среди правоохранителей, речь идет о руководителе КП "Объединенное" Евгения Кваса. Вместе с ним на границе был задержан его брат, а также глава Самборской центральной больницы Елена Легуцкая и еще несколько человек.

По предварительной информации, Евгений Квас якобы пытался дать взятку должностному лицу, чтобы коммунальное предприятие "Объединенное", которым он руководит много лет, не привлекали к ответственности за нарушение Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и Закона Украины "О дорожном движении".

Главе КП вручили подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – попытка дачи взятки должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц.

Кроме этого, в департаменте стратегических расследований Нацполиции заявили, что параллельно в городе продолжаются процессуальные мероприятия в рамках уголовных производств по содействию уклонения от мобилизации мужчинам призывного возраста.

Так или иначе, в деле об уклонистах фигурируют более 40 человек. Мужчин якобы фиктивно трудоустраивали для получения брони, а также оформляли фальшивые инвалидности через больницу.

В целом правоохранители провели в городе более 100 обысков; среди других следственные действия продолжались и в отношении городского головы Самбора Юрия Гамара.

На фото выше – глава города Юрий Гамар в декабре 2025 года поздравляет Елену Легуцкую с назначением на должность руководительницы Самборской центральной больницы.

Евгений Квас – бывший депутат Самборского райсовета. Его избрали депутатом в 2020 году, но в конце 2023 года Квас потерял мандат по подозрению в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Но бывший народный избранник так и остался главой КП "Объединенное".

Это КП является многоотраслевым предприятием в сфере поддержания санитарного состояния и благоустройства города. Кстати, первое подозрение Квас получил именно из-за работы КП – во время ремонта дорог в городе депутат заключал договоры на работы с матерью своей подчиненной, используя коммунальную технику и работников "Объединенного".

На фотографии выше Евгений и его жена, частный предприниматель Зоряна Квас.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Киеве правоохранители с поличным задержали еще одного организатора схемы уклонения от военной службы. По информации следствия, злоумышленник за вознаграждение предлагал "клиентам" услуги на выбор – фальшивая болезнь или отсрочка от армии и возможность выехать из страны.

Ранее в столице правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, наладил схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость "услуг" составляла 23 тысяч долларов США.

