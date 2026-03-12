На Кировоградщине разоблачили судью, который за взятку должен был закрыть дело: что ему грозит

На Кировоградщине правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с принятием судебных решений. Судью районного суда подозревают в получении неправомерной выгоды за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Видео дня

Вместе с ним подозрение получил и чиновник местной общины, который выступил посредником в передаче взятки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Так, оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Национальной полиции совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры прекратили коррупционную схему принятия судебных решений.

По данным правоохранителей, в производстве судьи находились административные материалы в отношении водителя, которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ответственность за это предусмотрена частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушитель обратился за помощью к заместителю председателя одной из объединенных территориальных общин. Чиновник имел дружеские отношения с судьей и согласился посодействовать в решении вопроса о закрытии административного производства.

После того как судья принял решение о закрытии дела, посредник – заместитель председателя ОТГ – получил обусловленную взятку. Часть средств он передал судье, а остальные оставил себе в качестве оплаты за посредничество.

Сейчас судье районного суда и должностному лицу общины объявлено подозрение по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины – принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд Украины признал судью районного суда из Одессы Людмилу Салтан виновной в получении четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!