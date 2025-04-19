На Хмельнитчине уволили 16 прокуроров с 'инвалидностью': сколько до сих пор находятся на должностях

В Хмельницкой области с октября прошлого года уволили 16 прокуроров с фейковой инвалидностью. Это произошло после скандала с массовым оформлением справок с фиктивными диагнозами.

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Несмотря на это, на Хмельнитчине до сих пор работают 47 прокуроров с инвалидностью. Об этом сообщает "Следство.Инфо", ссылаясь на ответ Хмельницкой областной прокуратуры.

"В настоящее время в органах прокуратуры Хмельницкой области согласно имеющимся документам работает 47 прокуроров с инвалидностью. В период с 01 октября 2024 года по настоящее время уволены с должностей 16 прокуроров с инвалидностью", – сказано в сообщении.

Напомним, что, по данным правоохранителей, к махинациям с установлением инвалидности причастны уже бывшая глава МСЭК Хмельнитчины Татьяна Крупа и ее сын Александр Крупа.

Ранее мы писали о том, что после скандала с фейковыми инвалидностями, которые обнаружили у украинских прокуроров, ни одного из них не уволили, а подозрения объявили только двоим.

Для увольнения нарушителей нужно, чтобы Офис генпрокурора обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, но в ОГП не видят для этого признаков дисциплинарного проступка, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурор из Черкасской области Тарас Горобец после скандала касательно фейковой инвалидности получил новую должность. А 20 февраля 2025-го Печерский районный суд отказался отстранить его от должности. Получив фейковую инвалидность, Тарас Горобец смог выйти на высокую прокурорскую пенсию спустя всего 10 лет после обучения в вузе.

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