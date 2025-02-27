Молодой прокурор получил фейковую инвалидность ради 477 тыс грн пенсии: его перевели на другую должность и отказались увольнять

Прокурор из Черкасской области Тарас Горобец после скандала из-за фейковой инвалидности получил новую должность. А 20 февраля 2025 года Печерский районный суд отказался отстранить его от занимаемой должности. Получив фейковую инвалидность, Тарас Горобец смог выйти на высокую прокурорскую пенсию спустя всего 10 лет после обучения в вузе.

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Еще в прошлом году Тарас Горобец был лишен инвалидности из-за выявленных нарушений. Досудебное расследование показало, что прокурор мог получить инвалидность для того, чтобы выйти на досрочную пенсию и таким образом мог незаконно получить от Пенсионного фонда 477 тыс. грн (за период получения выплаты).

В момент, когда было обнаружено возможное нарушение, Горобец работал заместителем руководителя Уманской окружной прокуратуры. В январе 2025-го, уже после скандала, согласно приказу Черкасской областной прокуратуры, его назначили на должность прокурора Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры. Об этом говорится в материалах судебного дела.

"В настоящее время подозреваемый в соответствии с приказом Черкасской областной прокуратуры от 07.01.2025 № 07к занимает должность прокурора Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры Черкасской области", – говорится в материалах дела.

Представитель Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора требовал отстранить подозреваемого от должности, чтобы Горобец не мог повлиять на следствие. Однако суд ему отказал. Отметим, что Тарас стал прокурором Жашковского отдела Уманской местной прокуратуры в 2013-м. Спустя семь лет он обратился в МСЭК и оформил себе инвалидность. В 2023 году, имея всего 10 лет стажа, Тарас Горобец перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию.

Следствие установило, что инвалидность прокурора установили представители Черкасской областной МСЭК №2. При этом расследование ДБР подтвердило, что "болезни и степени функциональных нарушений и ограничения жизнедеятельности вследствие имеющихся заболеваний не отвечают критериям установления групп инвалидности, в том числе ІІ группы (бессрочно)". То есть инвалидность фейковая. Это также подтвердили и медики.

Центральная МСЭК Минздрава после проверки приняла решение об отмене инвалидности. В отличие от многих своих коллег, Тарас Горобец не судился ради повышения своей пенсии, поэтому за четыре года получил от Пенсионного фонда всего 477 тысяч. грн.

"В удовлетворении ходатайства прокурора первого отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки публичного обвинения Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора= об отстранении от занимаемой должности подозреваемого - отказать", - говорится в материалах дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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