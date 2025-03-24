В Украине не уволили ни одного прокурора с фейковой инвалидностью: как в ОГП объяснили отсутствие "чисток"

После скандала с фейковыми инвалидностями, которые обнаружили у украинских прокуроров, ни одного из них не уволили, а подозрения объявили только двоим. Для увольнения нарушителей надо, чтобы Офис генпрокурора обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, но в ОГП не видят для этого признаков дисциплинарного проступка.

Видео дня

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ГПК). Отмечается, что в Министерстве здравоохранения подтвердили, что в результате проверки 356 прокуроров 74 из них решение МСЭК о предоставлении инвалидности было отменено, а еще больше отправили на дообследование (известно, что некоторые из них уволились по собственному желанию). То есть они не имели достаточно оснований для получения инвалидности и, соответственно, незаконно получали выплаты от государства.

"Мы в ГПК спросили у Генпрокуратуры и ГБР, скольких прокуроров с инвалидностью уволили и скольким сообщили о подозрении. Ответ такой: 2 подозрения и 0 увольнений", – отметили в ГПК.

О подозрениях сообщили руководителю Хмельницкой окружной прокуратуры и руководителю Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Отмечается, что им были выплачены пенсии за фейковые инвалидности на 1,5 млн гривен.

"Сейчас следователи ДБР сообщены о подозрении 2 действующим руководителям окружных прокуратур Хмельницкой и Черкасской областей по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных частью пятой статьи 190, частью четвертой статьи 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах и крупном размере), которые по версии следствия путем обмана завладели бюджетными средствами в виде безосновательно полученной пенсии", – отмечается в ответе Государственного бюро расследований по запросу ГПК.

Кроме того, в Офисе генпрокурора заявили, что не подавали жалоб в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, чтобы уволить сотрудников прокуратуры, у которых выявили фейковые инвалидности (без заключения комиссии уволить прокуроров невозможно). Сообщается об отсутствии признаков дисциплинарного проступка.

"Жалобы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров относительно возможных неправомерных действий работников органов прокуратуры во время получения группы инвалидности на настоящее время не подавались. В случае установления наличия признаков дисциплинарного проступка в действиях работников прокуратуры будет решен вопрос об инициировании дисциплинарной ответственности запрос.

В Генпрокуратуре сообщили, что 11 фигурантов расследования были уволены с административных должностей, то есть их лишили административной должности (например, руководителя, заместителя и т.п.), но они продолжают выполнять функции прокурора.

Как работала схема с фейковыми инвалидностями и что известно о подозреваемых

Ранее OBOZ.UA узнал, масштабный скандал в прокуратуре действительно не привел ни к реальным "чисткам", ни к изменениям законодательства. Из пяти областных прокуроров в Украине, которых "уволили" после прошлогоднего скандала с повышением пенсий через суд, никто не был лишен рабочего места в органах прокуратуры – они получили новые должности, сохранили относительно высокие зарплаты и огромные по украинским меркам пенсии.

Заявления об освобождении от должностей написали руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны: руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Однако на самом деле ни один из них руководитель областной прокуратуры не был уволен:

руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Андрей Олейник был переведен на должность прокурора отдела;

руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков после увольнения все равно назначили на руководящую должность;

руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук в конце января 2025 он задекларировал зарплату уже в должности прокурора областной прокуратуры;

руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Глумаков вступил в должность прокурора отдела;

руководители Ровенской и Запорожской облпрокуратур Андрей Рудницкий и Сергей Сообщник, а также руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова не подали декларации перед увольнением, поэтому, вероятно, тоже занимают новые должности.

Также OBOZ.UA сообщал о солидном задекларированном состоянии украинских судей и прокуроров. В частности, только с начала 2025 года они успели задекларировать более двух сотен новых авто и десятки объектов недвижимости. Чаще всего декларируют подарки от родственников: родителей, жен, мужей или даже детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!