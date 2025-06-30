На Харьковщине женщина распространяла антиукраинские материалы и поплатилась: какое наказание ей грозит

В Харьковской области разоблачена 54-летняя местная жительница, которая распространяла российские пропагандистские материалы, оправдывающие вооруженную агрессию против Украины. Ее дело уже передали в суд.

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Об этом 30 июня сообщила на официальном сайте пресс-служба проекта "Хочу к своим". Известно, что обвиняемая проживает в поселке Шевченково Купянского района.

Дело касается частей 2 и 3 статьи 436-2 УК Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества (или без таковой).

Следствие установило, что женщина имеет устойчивые пророссийские взгляды. Она активно распространяла в интернете антиукраинские публикации, через Telegram ретранслировала тезисы кремлевских пропагандистов, дискредитировала украинских патриотов и Силы обороны.

В частности, в распространенных сообщениях звучали утверждения, что Харьковщина якобы "будет освобождена".

Высказывания обвиняемой прошли судебную лингвистическую экспертизу, и специалисты подтвердили их противоправное содержание.

Дело будет рассматривать Основянский районный суд города Харьков.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты по Силам обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летний парень искал легких денег в Telegram. Теперь ему светит пожизненное заключение.

– СБУ также провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, которые занимались информационной деятельностью в пользу государства-агрессора. Пророссийские интернет-агитаторы действовали в нескольких регионах страны – от Киева до Ивано-Франковской области.

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