На Харьковщине разоблачили двух сержантов, которые незаконно уволились со службы: как их могут наказать. Фото
На Харьковщине правоохранители разоблачили двух военнослужащих, которые пытались избежать службы с помощью поддельных документов о якобы инвалидности жен. Они также незаконно получили от государства денежное обеспечение в сумме 100 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что военным сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы.
Какую схему придумали уклонисты
По данным следствия, сержанты из двух воинских частей уволились со службы по одинаковой схеме. Они подали рапорты и поддельные документы о состоянии здоровья своих жен, по которым женщины якобы имеют II группу инвалидности и нуждаются в постоянном уходе.
На основании предоставленных документов их рапорты на увольнение были подписаны. Такжекаждый из них получил от государства 100 000 гривен денежного обеспечения.
Какое наказание их ждет
Обоим мужчинам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 190 (мошенничество);
ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы).
В ходе досудебного расследования подозреваемые добровольно возместили государству незаконно полученные средства.
За содеянное им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области разоблачили аферистку, которая за деньги организовывала фиктивные браки. Женщина с инвалидностью выходила замуж за военнослужащих, чтобы они имели основания уволиться со службы и выехать за границу. После этого "пара" разводилась.
Женщина неоднократно заключала такие фиктивные браки, за что брала у "мужчин" по несколько тысяч долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева разоблачили "бизнесмена", который обещал уклонисту снять с розыска и оформить инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 32 тысячи долларов США.
