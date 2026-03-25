Надежда Данищук
Расследование
На Харьковщине разоблачили двух сержантов, которые незаконно уволились со службы: как их могут наказать. Фото

На Харьковщине правоохранители разоблачили двух военнослужащих, которые пытались избежать службы с помощью поддельных документов о якобы инвалидности жен. Они также незаконно получили от государства денежное обеспечение в сумме 100 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что военным сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы.

Какую схему придумали уклонисты

По данным следствия, сержанты из двух воинских частей уволились со службы по одинаковой схеме. Они подали рапорты и поддельные документы о состоянии здоровья своих жен, по которым женщины якобы имеют II группу инвалидности и нуждаются в постоянном уходе.

На основании предоставленных документов их рапорты на увольнение были подписаны. Такжекаждый из них получил от государства 100 000 гривен денежного обеспечения.

Какое наказание их ждет

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 190 (мошенничество);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы).

В ходе досудебного расследования подозреваемые добровольно возместили государству незаконно полученные средства.

За содеянное им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили аферистку, которая за деньги организовывала фиктивные браки. Женщина с инвалидностью выходила замуж за военнослужащих, чтобы они имели основания уволиться со службы и выехать за границу. После этого "пара" разводилась.

Женщина неоднократно заключала такие фиктивные браки, за что брала у "мужчин" по несколько тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева разоблачили "бизнесмена", который обещал уклонисту снять с розыска и оформить инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 32 тысячи долларов США.

