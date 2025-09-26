За деньги организовывала фиктивные браки для ВСУ: в Одесской области разоблачили аферистку. Фото

В Одесской области женщина с инвалидностью за деньги выходила замуж за военнослужащих, чтобы они имели основания уволиться со службы и выехать за границу. После этого "пара" разводилась. Женщина неоднократно заключала такие фиктивные браки, за что брала у "мужчин" по несколько тысяч долларов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Аферистку с очередным "мужем" взяли с поличным.

Детали махинации

Местная жительница Одесской области, которая имеет инвалидность II группы, организовала схему, по которой военнослужащие женились на ней, а затем освобождались от службы, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, и выезжали за границу. Женщина несколько раз так выходила замуж, и каждый раз подавала на развод, вернувшись после короткого "медового месяца" в Украину.

Последним ее "клиентом" стал инспектор пограничной службы, который после свадьбы также оформил уход за "женой" и покинул службу. Супругов задержали при попытке выехать за границу.

По данным следствия, каждый такой фиктивный брак стоил военнослужащим 10 тысяч долларов.

Какое наказание получит аферистка и ее "муж"

Задержанным супругам сообщили о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы (ч.4 ст.409 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Согласно санкции статьи, обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с усилением мобилизации возросло количество фиктивных браков. Инвалидность жены позволяет не только избежать призыва в армию, но и выехать за границу, причем расценки на такие сделки за полгода выросли втрое. Сейчас женщины требуют за такую "услугу" от 4 тыс. до 10 тыс. долларов.

