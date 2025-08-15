На Харьковщине полицейский забрал друга из ВВК и поплатился: какое решение принял суд

В Харькове майор полиции под выдуманным предлогом "задержал" своего друга прямо в кабинете больницы, когда тот проходил военно-врачебную комиссию, чтобы военнообязанный не закончил медосмотр и избежал мобилизации. План товарищей раскрыли – полицейский признан виновным в нарушении ч.1 ст.114-1 УК и получил трехлетний испытательный срок.

Видео дня

Соответствующее решение 12 августа 2025-го принял Индустриальный районный суд г. Харькова. В тексте приговора сообщается, что правоохранитель признал свою вину полностью, из-за чего пятилетнее лишение свободы заменили на более мягкое наказание.

Коп задерживал друга за "мошенничество", но на самом деле сам пытался обмануть закон

В суде сообщили, что обвиняемый – уроженец Харькова с высшим образованием, официально безработный (на момент слушания его уже уволили), не женат, малолетних детей на иждивении не имеет, ранее не судим.

17 августа 2024 года около 12:00 его товарищ находился в городской поликлинике № 18 в кабинете сдачи анализов и проходил ВВК. Полицейский в форме – обвиняемый работал участковым офицером Харьковского районного управления № 3 – появился прямо туда. Он заявил врачам, что задерживает военнообязанного якобы за "мошенничество" (ст. 190 УК Украины), и мужчину он должен немедленно доставить в участок для следственных действий.

После этого военнообязанный и его друг-коп вышли из помещения больницы и "направились в неизвестном направлении".

Суд установил, что тогдашний правоохранитель сознательно использовал свое служебное положение и его действия были умышленными. Также в тексте сказано, что полицейский "был негативно настроен" против Сил обороны Украины.

"Таким образом лицо совершило уголовное правонарушение – преступление, предусмотренное ч.1 ст.114-1 УК Украины, а именно препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период", – пришел к выводу судья.

Экс-коп признан виновным. Наказание в виде пяти лет за решеткой заменено на испытательный срок на три года. Мужчину лишили специального звания "майор полиции", а также обязали:

прибывать в суд по первому требованию;

не отлучаться за пределы Харьковской области;

сообщать суду об изменении места жительства и/или места работы;

заплатить 10 696 гривен 80 копеек в пользу государства за проведение портретной экспертизы во время расследования.

На основании п.1 и 2 ч.1 ст.76 УК Украины он также обязан:

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Закарпатской области рядом с границей обнаружили большую группу из 19 нарушителей, которые планировали незаконно попасть в Словакию. Пограничники предотвратили попытку и задержали мужчин вблизи села Палло Ужгородского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!