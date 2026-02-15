На Днепропетровщине во время пожара в доме погибли трое малышей: причина возгорания шокирует. Фото

14 февраля в селе Великая Долина Криворожского района Днепропетровской области в пожаре погибли дети в возрасте 1, 3 и 4 лет. Малыши находились дома без присмотра, когда разгорелось пламя.

Видео дня

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Подробности трагедии

В ГСЧС заявили, что пожар случился в частном жилом секторе на улице Крымской. Спасатели приехали по вызову и установили, что загорелся одноэтажный дом на площади 72 квадратных метров.

Следователи утверждают, что примерно в 15:00 субботы 20-летняя женщина оставила в доме троих своих детей, закрыв их внутри. Никого из взрослых с детьми не было.

Малыши отравились продуктами горения. "Они фактически не имели возможности выбраться, поскольку пожар начался в комнате у выхода, а дом был закрыт", – отметили в прокуратуре.

Пожарные обнаружили тела без признаков жизни. Погибли девочка 2022 года рождения и двое мальчиков 2021 и 2024 годов рождения.

Пожар ликвидирован в 16:17. На месте работали восемь сотрудников ГСЧС и две единицы пожарно-спасательной техники.

Начато производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение пожарной безопасности, что привело к гибели детей, и злостное невыполнение родительских обязанностей (ч. 2 ст. 270, ст. 166).

Ранее 20-летняя женщина привлекалась к ответственности за ненадлежащие условия проживания и оставление детей одних дома.

"Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Дело находится на контроле руководителя Днепропетровской областной прокуратуры", – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, ранее во Львовской области умер двухлетний мальчик, которого в больницу доставили уже в критическом состоянии. Следствие устанавливает, что родители не оказали ребенку должной помощи, а социальные службы, которые должны были заниматься семьей, могли не выполнить своих обязанностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!