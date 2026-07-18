"Мне было все равно, как он это сделает": Миндич помог Fire Point получить доступ к засекреченным архивам времен СССР

Олигарх Тимур Миндич, один из основных подозреваемых в коррупционном деле "Мидас", помог группе украинских оборонных компаний получить доступ к секретным архивам времен СССР, которые хранятся в Украине.

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Об этом рассказал главный конструктор и соучредитель оборонной компании Fire Point Денис Штилерман, сообщает The Atlantic.

Инженер отметил, что знал о его близких отношениях с президентом Владимиром Зеленским, поэтому и попросил Миндича о политической поддержке в этом вопросе, когда тот весной 2024 года хотел инвестировать в Fire Point.

"Мне было все равно, как именно это будет сделано. Мне просто нужно было это сделать", – сказал Штилерман и добавил, что информация, в которой нуждалась, в том числе, его компания, содержала чертежи ракетных технологий и сведения о производстве ракетного комплекса С-300.

Данные, которые получила Fire Point, изучив эти материалы, впоследствии помогли компании в разработке дальнобойной ракеты FP-7x, которая сейчас является "ядром" совместного украинско-европейского антибаллистичного щита Freyia.

"Я не могу сказать ничего плохого о Миндиче. Во-первых, он любит свою маму. Он очень обаятельный, – комментирует Штилерман. – Он помогал нам, прошел с нами через огонь и воду, ничего не прося взамен. Он помог Fire Point".

Напомним, во время заседания ВСК по "пленкам Миндича" в мае Штилерман рассказал, что встречался с Миндичем около 15 раз в его квартире в Киеве, а в последний раз – в конце августа 2025 года. По его словам, бизнесмен заинтересовался работой Fire Point после испытаний на полигоне. Он хотел купить 50% акций компании, но предложил слишком мало денег, поэтому его предложение признали неконкурентоспособным весной 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее компания Fire Point обратилась в НАБУ по поводу достоверности записей "Миндичгейта", обнародованных в медиа.