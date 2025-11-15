Миндич выехал на вип-такси: журналисты выяснили, как и когда бизнесмен покинул Украину

Тимур Миндич, соу чредитель студии "Квартал 95" и подозреваемый в коррупционной схеме в энергетике, выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября на автомобиле премиум-класса Mercedes-Benz S 350 через сервис "ТаймЛюкс". Поездка состоялась за несколько часов до обысков детективами НАБУ.

Владельцев компании-перевозчика связывают с бывшими работниками Государственной пограничной службы. Журналисты "Схем" установили маршруты, автомобиль и лиц, обеспечивших трансфер.

Что известно о побеге Тимура Миндича

По данным журналистов Схем (Радио Свобода), Миндич выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября, воспользовавшись услугами львовского сервиса премиум-перевозок "ТаймЛюкс" (TimeLux).

Для трансфера он выбрал автомобиль Mercedes-Benz S 350, принадлежащий одному из владельцев сервиса, львовскому предпринимателю Максиму Вовку. Другой совладелец компании, Эльдар Асадулаев, ранее работал в западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Выезд состоялся за несколько часов до обысков детективами НАБУ в рамках операции "Мидас", которая касается деятельности преступной организации, в частности "систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере 10–15% от стоимости контрактов". Журналисты установили номера автомобиля, отыскали его в соцсетях и подтвердили личности владельцев.

Фирма "ТаймЛюкс" зарегистрирована во Львове в мае 2025 года. Компания предоставляет услуги премиум-перевозок в Польшу, Молдову и Румынию, обещая "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты под пожелания клиента".

Автопарк компании включает Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata. Автомобиль Mercedes-Benz S 350 имеет кожаные сиденья, отдельную зону климата и премиальную отделку. За поездку из Киева в Варшаву в ноябре просили 1300 евро.

Журналисты связались с владельцами компании. Максим Вовк сообщил, что фирма не проверяет документы пассажиров, этим занимаются государственные органы, а относительно знакомства с Миндичем сказал: "Слава богу, нет". Его партнер Эльдар Асадулаев ответил коротко: "Впервые слышу".

В Государственной пограничной службе подтвердили, что пересечение границы Миндичем происходило законно, все документы были в наличии, ограничений на выезд не установлено.

Что предшествовало

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о разоблачении схемы, которая позволяла сторонним лицам годами получать 10-15% от контрактов "Энергоатома", контролируя кадровые и финансовые решения. Контрагенты были вынуждены платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов.

Одним из фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич. Также известно, что в схему были вовлечены бизнесмен Александр Цукерман, экс-министр энергетики Герман Галущенко, экс-министр национального единства Алексей Чернышов, бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.

– На фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана наложили санкции. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

– Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках спецоперации "Мидас" объявили о подозрении 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в том числе "Энергоатом". Пятеро участников группы уже задержаны.

