Медиа узнали о причастности скандальной юрфирмы к попыткам экс-владелеца 'Дельта банка' Лагуна оспорить санкции СНБО

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун оспаривает санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, наложенные на него Указом президента Владимира Зеленского в сентябре 2025 года за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на издание "Коротко.Про".

Как пишут журналисты, 1 апреля дело против Зеленского, СНБО и Службы безопасности Украины, по представлению которой наложены санкции, рассмотрит Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Интересы Лагуна будет представлять адвокат Марина Мироненко (Силина) из адвокатского объединения "Литигейшн Групп". Партнер объединения Юрий Демченко известен тем, что предлагает мужчинам услуги по уклонению от военной службы.

Издание напоминает, что Лагун находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении средств рефинансирования НБУ, и при этом скрывается от украинского правосудия в Вене. Согласно данным портала Судебная власть, на 1 апреля 2026 года назначено рассмотрение дела о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 20.09.2025 № 694/2025, а истцом указан Лагуна. Соответствующее решение о назначении рассмотрения обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Санкции на Лагуна были наложены за сотрудничество с Россией: его включили в "пакет" с российскими чиновниками, бизнесменами и причастными к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистами и пророссийскими деятелями из Молдовы. Экс-банкиру на 10 лет заблокировали активы, запретили платежи и ему самому, и в его пользу, теперь он не сможет покупать или продавать бизнес, недвижимость, выводить средства за границу - фактически осуществлять любую финансовую деятельность. Исключение - возврат средств Фонда гарантирования вкладов", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что аргументы, почему в отношении Лагуна должны быть наложены санкции, звучали в экспертной среде несколько лет. Среди ключевых: наличие российского паспорта, связи с "финансовой правой рукой" Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, наличие многочисленных бизнес-связей в России и на оккупированных территориях, уплата там налогов и поддержка таким образом российской вооруженной агрессии против Украины.

"Представлять интересы Лагуна в суде будет Марина Силина (Мироненко) из Адвокатского объединения "Литигейшн Групп". Ранее юристы Litigation Group (также фигурирует название Ligro) не представляли интересы Лагуна ни в хозяйственных, ни в уголовных процессах. На сайте объединения есть отдельная тематическая статья, посвященная экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия. Кроме того, одним из первых сообщений на странице в Facebook после начала полномасштабной войны было предложение бизнесу оценить наличие связей контрагента с Россией", – пишет издание.

"Любые, даже незначительные, деловые связи с россиянами наносят сокрушительный вред нашему государству, ведь это так или иначе – финансирование вооруженной агрессии против нашего народа. Поэтому, важно не допустить сотрудничество с российскими субъектами хозяйствования в любом ее формате", - писали юристы. Теперь они защищают интересы клиента, который находится под санкциями СНБО именно за связи с Россией.

Журналисты отмечают, что недавно одного из партнеров Ligro – Юрия Демченко, который проживает в Германии и активно рекламирует свои услуги помощи соотечественникам в этой стране – поймали на помощи в уклонении от мобилизации.

"Сама Марина Мироненко (Силина) в 2025 году неудачно участвовала в конкурсе на должность судьи местного суда. Согласно опубликованному решению Высшей квалификационной комиссии судей, она "забыла" подать автобиографию. Хотя кандидатскую декларацию все еще можно найти в реестре НАПК.

Из нее, в частности, известно, что адвокат Лагуна и ее муж получали зарплату в ООО "Байрактар Юа", основным видом деятельности которого является обслуживание напитками. Кроме того, Мироненко также зарегистрировала за собой торговую марку – словосочетание "Hi, Mars!" для кейтеринговых услуг.

В публичном поле она участвовала в "отбеливании" репутации экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сомнительных судебных процессах против YouControl, в деле о защите интересов чиновника Нацполиции по мелкому коррупционному правонарушению. В рамках "бытовых" консультаций Силина предоставляла комментарии относительно прав заказчиков в химчистках", - подчеркивают авторы.