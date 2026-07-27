Малы устроили "вечеринку": СБУ задержала агентов ФСБ, которые пытались ликвидировать несколько десятков украинских военных

Сотрудники СБУ задержали двух агентов ФСБ, которые, по данным следствия, планировали убийство нескольких десятков украинских военных во время организованной "благотворительной" вечеринки. Правоохранители заявили, что фигуранты также получили задание изготовить взрывное устройство.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По материалам расследования, двух агентов ФСБ завербовали дистанционно через Telegram-каналы, где они искали "легкие заработки".

После согласия сотрудничать с россиянами агенты выполняли тестовые задания. В частности, фотографировали и снимали на видео отдельные объекты, а также подожгли автомобиль Сил обороны.

Впоследствии, по данным СБУ, агентов привлекли к подготовке ликвидации украинских военных. Для этого они должны были организовать "благотворительное" мероприятие, которое на самом деле, как утверждают правоохранители, было спланировано российскими спецслужбами.

Следствие установило, что фигуранты арендовали дом за пределами города и распространили приглашения на "тематическую вечеринку" через местные Telegram-каналы. На мероприятие согласились прийти несколько десятков человек, большинство из которых, по данным СБУ, являются представителями Сил обороны Украины.

По замыслу российских спецслужб, во время мероприятия агенты должны были подмешать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых могло привести к летальному исходу. Помимо подготовки нападения на военных, фигуранты получили задание изготовить мощное взрывное устройство с зарядом весом 10 кг.

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали одного из подозреваемых во время переноски самодельного взрывного устройства в рюкзаке. Вторую агентку, жительницу Харьковской области, задержали в арендованном доме, где она, по данным следствия, изготавливала компоненты для бомбы.

В ходе обысков у задержанных изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, а также телефоны с доказательствами сотрудничества с российским куратором и другими разведывательно-диверсионными заданиями.

Фигурантам сообщили о подозрении в подготовке террористического акта (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины), а также в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По инкриминируемым статьям им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Полтавской области агентку ФСБ, которая, по данным следствия, собирала информацию о критически важных энергообъектах региона. По версии правоохранителей, собранные ею данные россияне планировали использовать для подготовки удара по инфраструктуре, обеспечивающей электроснабжение Полтавы и прилегающих районов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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