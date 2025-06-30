Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин за границу по письмам из вымышленной общественной организации: расследование

Львовская областная военная администрация согласовала выезд за границу по меньшей мере восьми мужчинам, которые были оформлены "волонтерами" в вымышленной общественной организации. В ее "документах" использовались лого российского "Газпромбанка" и подпись российского императора конца XIX века Александра III.

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Речь идет об ОО "Гуманитарная надежда нации". Журналисты NGL.media выяснили, что по крайней мере семеро из восьми военнообязанных, которые пересекли границу с помощью этой схемы, обратно в Украину не вернулись.

Правительство в конце февраля запретило волонтерам использовать систему "Шлях" из-за многочисленных злоупотреблений. Вероятно, создание "Гуманитарной надежды нации" и ее письма в ЛОВА были одним из таких эпизодов.

ГНН называла себя то "общественной организацией", то "украинско-французской группой". О ее реальном существовании не говорит абсолютно ничего – такой организации нет ни в украинских, ни во французских реестрах. Официальный ответ Минюста – информация о такой организации отсутствует.

Электронная почта, с которой присылали письма в ЛОВА, уже не работает. Директором был указан некий Александр Николенко – только в Украине живет около 500 людей с таким именем и фамилией.

Расследователи узнали о выезде восьми так называемых волонтеров от "Гуманитарной надежды нации". "Они выезжали автомобилями, поездами и даже пересекали границу пешком – как правило, через несколько дней после выдачи приказов главы ЛОВА", – говорится в статье. По меньшей мере семеро из восьми границу на въезд уже не пересекали.

Один из них – 25-летний житель Днепра Артем Лущан. Он выехал еще в 2022 году на машине, в которой также путешествовал тогдашний внештатный советник начальника ЛОВА Алексей Шевчук.

На границе их обоих пропустили, поскольку за три дня до того Лущан по просьбе ОО "Гуманитарная надежда нации" получил разрешение на выезд за подписью председателя ЛОВА – его внесли в систему "Шлях" как водителя-волонтера для "перевозки в Украину гуманитарного груза".

Через три дня Шевчук вернулся в Украину, а Лущан – нет. Судя по соцсетям последнего, он до сих пор живет за границей.

Еще один мужчина, которому выехать помогла фейковая ОО, это Сергей Валиводзь. Он покинул страну 9 ноября 2022 года, а перед этим получил два "волонтерских" разрешения. Сначала (14 сентября) его внесли в "Шлях" по обращению "Гуманитарной надежды нации", а затем еще раз (31 октября) – по обращению ОО "Львовский путешественник". Последняя организация, кстати, тоже с большой вероятностью не существует, ведь такое юридическое лицо в Украине не зарегистрировано.

Во Львовской ОВА сообщили, что знают только об одном водителе от "Гуманитарной надежды нации", который нарушил сроки пребывания за границей, однако не называют его имени. После сообщения Госпогранслужбы в июне прошлого года ему отменили право выезда.

На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА отписали лишь то, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

Как писал OBOZ.UA, ранее на Прикарпатье украинские пограничники разоблачили мужчину, который зарабатывал на канале незаконной переправки военнообязанных через границу. За свои услуги злоумышленник требовал 6000 долларов США.

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