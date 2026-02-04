Купила две машины за 2,4 тыс. долларов и 'забыла', что ездила в Россию: кандидат в судьи из Кривого Рога попала в скандал

Высшая квалификационная комиссия судей Украины отказала адвокату из Кривого Рога Наталье Родригес в назначении на должность судьи апелляционного суда. Члены комиссии поставили под сомнение ее добропорядочность из-за недостоверных данных в декларациях.

Такое решение объявили на собеседовании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, во время которого отметили неуказанные поездки кандидата в Россию и оккупированный Крым после 2014 года. Собеседование с кандидатами состоялось 3 февраля.

Среди претендентов была директор Криворожского местного центра по предоставлению бесплатной правовой вторичной помощи Наталья Родригес, которая ранее успешно сдала письменные тесты и выполнила практическое задание.

При рассмотрении материалов члены ВККС обратили внимание на декларации кандидата за 2018-2019 годы. В них указано, что она приобрела автомобиль Škoda Octavia 2008 года за сумму, эквивалентную 730 долларам США, а Porsche Cayenne 2008 года – примерно за 1660 долларов, что существенно ниже рыночной стоимости таких авто.

Наталья Родригес объяснила, что в договорах купли-продажи были указаны именно эти суммы по требованию продавцов, а фактическая стоимость автомобилей была значительно выше. По ее словам, Porsche Cayenne имел серьезные технические неисправности, которые влияли на цену.

Отдельно комиссия рассматривала вопрос поездок кандидата в Россию и оккупированный Крым. В своих анкетах и декларации добропорядочности она отметила, что после 2014 года не посещала эти территории. В то же время данные Государственной пограничной службы подтвердили ее поездки в 2018 и 2019 годах.

Сначала кандидат назвала это семейными обстоятельствами, впоследствии объяснила несоответствия ошибками при заполнении документов, а позже заявила, что забыла об этих поездках. Подобные объяснения она предоставляла и относительно других неточностей в декларациях, называя их техническими.

По результатам собеседования Высшая квалификационная комиссия судей решила не рекомендовать Наталью Родригес к назначению на должность судьи апелляционного суда.

