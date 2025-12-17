Корректировал атаки по складам: СБУ задержала российского 'крота' в Силах обороны. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ в рядах Сил обороны. Злоумышленник корректировал ракетно-пушечные удары РФ по военным объектам сразу в нескольких регионах страны.

Операцию провела военная контрразведка СБУ, задокументировав все эпизоды противоправной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как сообщили в СБУ, агентом российских спецслужб оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

По материалам следствия, оккупанты использовали "крота" для наведения воздушных атак по Киевской, Житомирской и Черниговской областям.

Основными целями врага были склады с боеприпасами и беспилотными системами украинских войск. Кроме того, ФСБ пыталась получить от агента координаты медицинских складов и автопарков специального транспорта Сил обороны, который обеспечивает доставку медикаментов на передовую.

Для сбора разведывательной информации чиновник под видом служебных поездок посещал воинские части и логистические базы на севере Украины. Находясь на объектах, он обозначал их расположение в Google Maps, после чего передавал данные куратору из ФСБ.

В обмен на сотрудничество российские спецслужбы обещали агенту денежное вознаграждение и так называемую эвакуацию к родственникам на территорию РФ.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила этот замысел, задокументировала преступления и задержала фигуранта непосредственно на рабочем месте. Параллельно были приняты меры для обеспечения безопасности объектов Сил обороны.

По данным следствия, завербовали чиновника через пророссийские Telegram-каналы, где он ранее агитировал украинцев сложить оружие перед РФ. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон и ноутбук, которые использовались для связи с представителем ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

