Кормили ВСУ опасными сухпайками: двум недобросовестным поставщикам избраны меры пресечения

Суд избрал меры пресечения двум подозреваемым по делу о поставках для Вооруженных Сил Украины "некачественных и опасных" рационов суточного полевого набора продуктов. Обоим фигурантам дела избрано содержание под стражей, но с альтернативой залога.

Именно на таких мерах пресечения настаивала прокуратура. Об этом 22 мая сообщил Офис генпрокурора Украины.

Какие меры избраны

В частности, директору предприятия-поставщика, которого подозревают в завладении 62,5 млн грн средств Минобороны, в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 31,2 млн грн.

Директору другого предприятия-поставщика, которого подозревают в завладении 8,6 млн грн, также избрано содержание под стражей с альтернативой залога, но в размере 4,3 млн грн.

"По данным следствия, подозреваемые поставили Министерству обороны Украины опасную продукцию для военных с поддельными документами по ее качеству", – напомнили в ОГПУ.

О чем речь

Как сообщал OBOZ.UA, силовики СБУ и детективы БЭБ, "при содействии министра обороны Украины Михаила Федорова", разоблачили масштабную схему хищения госбюджета на госзакупках для армии. Злоумышленники присвоили более 71 млн грн на поставке оптовых партий индивидуальных рационов питания для украинской армии в течение 2022–2024 годов.

Причем в деле фигурирует экс-глава Департамента государственных закупок Минобороны. По данным СБУ, когда фигурант находился в должности, то привлек к незаконной деятельности трех руководителей аффилированных коммерческих структур.

"Заключая договоры с бизнесом, чиновник "забыл" внести туда пункт об обязательной проверке качества товара – поэтому некачественная продукция беспрепятственно дошла до военных", – рассказывал генпрокурор страны Руслан Кравченко.

Общая сумма заключенных договоров составила почти 400 млн грн. Продукция не соответствовала требованиям ДСТУ и установленным нормам продобеспечения армейцев.

