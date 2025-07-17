Координировал криминалитет в интересах РФ: полиция задержала 'смотрящего' за югом Украины. Фото и видео

Национальная полиция пресекла деятельность одного из самых влиятельных представителей криминальной среды юга Украины – Игоря Науменко по прозвищу "Наум". По данным следствия, он выполнял роль так называемого "смотрящего" за Николаевской, Одесской и Херсонской областями и координировал преступные структуры в интересах России.

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Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины и Офиса генпрокурора. Как отмечают правоохранители, влияние "Наума" распространялось не только на криминальные группировки, но и на места лишения свободы.

"Лицо по прозвищу "Наум" считается ключевой фигурой в построении преступной вертикали на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Его влияние распространялось как на криминальную среду регионов, так и на места лишения свободы, где через подконтрольных лиц он назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных"", – сообщили в полиции.

В Офисе генпрокурора отметили, что "Наум" имел статус так называемого "положенца " – субъекта повышенного преступного влияния.

По данным следствия, Науменко координировал деятельность подконтрольных лиц, собирал средства на пополнение преступного "общака", разрабатывал "правила поведения" для осужденных и контролировал деятельность криминальных группировок.

Он также привлек к противоправной деятельности еще двух человек, содержащихся в местах лишения свободы. Они, по указанию "Наума", распространяли преступное влияние в СИЗО, колониях и тюрьмах, требовали деньги у задержанных и заключенных, угрожая применить насилие.

Науменко имел официальное признание среди российских "воров в законе" – в частности, таких как "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие. Под их кураторством "Наум" отчитывался о своей деятельности и передавал часть криминальных доходов в денежный фонд, который использовался для содержания преступной структуры и усиления ее влияния. Именно через эти связи он получил статус "положенца".

Правоохранители задокументировали многочисленные эпизоды преступной деятельности. Один из них — попытка рейдерского захвата агропредприятия в Одесской области. Бизнесмену, который отказался подчиняться требованиям "Наума", выдвинули ультиматум: или $550 тысяч, или передача в собственность предприятия и 60 грузовиков

Отдельно полицейские зафиксировали масштабные злоупотребления в СИЗО и колониях. В частности, задокументирован случай в одном из СИЗО, когда требовали деньги у задержанного, который не признал воровских "правил". Его запугивали, угрожали физическим насилием и изоляцией.

Задержанному сообщено о подозрении по статьям об установлении и распространении преступного влияния, а также вымогательстве в особо крупных размерах. Кроме того, подозрения получили бывший и действующий "смотрящий" за Николаевским СИЗО

"Наума" взят под стражу. Всем троим грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также по факту вымогательства объявлено подозрение двум заключенным, которые "работали" на "Наума" в местах лишения свободы.

В ходе досудебного расследования проведено 49 обысков на территории Киева, Одесской, Винницкой и Николаевской областей по местам жительства фигурантов, в местах их содержания, а также в транспортных средствах. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала известного криминального авторитета по прозвищу "Умка", который контролировал преступные структуры в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Также Умка связан с влиятельным криминальным авторитетом Александром "Нариком" Петровским.

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