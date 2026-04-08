Контактировал с ФСБ: на Ивано-Франковщине задержали бывшего инженера, который пытался взорвать правоохранителей. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали на Ивано-Франковщине бывшего инженера, который с помощью самодельной взрывчатки планировал взорвать правоохранителей. Злоумышленник имеет российское гражданство и сотрудничал с врагом.

Видео дня

Сейчас мужчине сообщено о подозрении. Об этом говорится на Facebook-странице управления СБ Украины в Ивано-Франковской области.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Прикарпатье мужчину, который изготовил самодельное взрывное устройство. Растяжку со взрывчаткой злоумышленник установил перед второй входной дверью дома. Она должна была сработать в момент входа правоохранителей в помещение", – говорится в сообщении.

Взрывотехники оперативно обезвредили устройство и установили, что оно было начинено шрапнелью из самонарезающих шурупов для усиления действия поражения.

Что известно о подозреваемом

По данным контрразведки СБУ, подозреваемый ранее работал инженером в нефтегазовой сфере, а после начала российской агрессии неоднократно посещал оккупированные территории, где попал в поле зрения спецслужб РФ.

В первый год полномасштабной войны он выехал в оккупированную часть Запорожской области, а в 2025 году вернулся на подконтрольную Украине территорию и поселился вблизи военного объекта в Ивано-Франковском районе.

Во время задержания у него изъяли схемы электровзрывной сети, провода и саперный тестер, черновые записи, флеш-накопители со шпионским ПО, а также мобильные телефоны и российские сим-карты.

Какое наказание ожидает

Сейчас мужчине сообщено о подозрении за незаконное обращение с взрывчатыми веществами, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам экспертиз изъятых доказательств будет приниматься решение о дополнительной квалификации действий подозреваемого", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала супругов агентов РФ, которые готовили теракт в Харькове. Злоумышленники изготовили самодельную бомбу и должны были дистанционно взорвать ее в центре города, чтобы вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе. Теперь им грозит наказание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!