Конфискации имущества не будет: жительнице Черкасс, которая ждала россиян и называла украинцев 'фашистами', смягчили приговор

Жительнице Черкасс, которая ждала оккупантов и называла украинцев "фашистами", смягчили приговор. Сначала женщина получила 5 лет и шесть месяцев заключения, однако после апелляции – срок был уменьшен.

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Об этом сообщает местное издание "18000". Известно, что женщина проведет за решеткой 1 год и 8 месяцев без конфискации имущества.

Суть дела

Согласно материалам производства, женщина во время телефонных разговоров оправдывала и прославляла вооруженную агрессию России, передавала информацию о расположении подразделений ВСУ, а также сравнивала украинцев с фашистами и называла россиян "нашими".

В тексте судебного решения приводятся прямые цитаты подсудимой, зафиксированные во время этих разговоров. Там она говорила, что Россия "все равно сильнее", а сама женщина пошла бы воевать, если бы "была моложе".

Что известно об обвиняемой

Согласно материалам дела, женщина родилась в Черкассах. В портале "Судебная власть" указано ее имя – Людмила Броздниченко. Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции она частично признала свою вину. Заявила, что никогда не имела намерения нанести вред Украине и не действовала против украинского народа.

Относительно передачи информации о перемещении ВСУ, Броздниченко объяснила, что лишь пересказывала то, что видела в интернете. Также она отметила, что общалась по телефону с мужчиной, который на тот момент находился в Киеве и является гражданином Российской Федерации.

Что решил суд

Суд первой инстанции признал обвиняемую виновной по ч. 2 ст. 114-2 (разглашение информации о местонахождении ВСУ) и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ) Уголовного кодекса Украины. Ей назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.

Однако адвокат подсудимой подал апелляцию с просьбой смягчить приговор. Суд частично удовлетворил жалобу, приговор был изменен. Окончательное наказание составило один год и восемь месяцев заключения без конфискации имущества.

Напомним, Менский районный суд Черниговщины приговорил шесть лет тюрьмы с конфискацией всего имущества украинскому военному – дезертиру, который в сети призывал к свержению конституционного строя. В апреле 2024 года он совершил СВЧ.

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