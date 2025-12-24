Кабмин отстранил главу Гослекслужбы и открыл производство: в чем причина

Кабинет министров Украины отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Кроме того, в отношении него было возбуждено дисциплинарное производство.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1477-р от 24 декабря. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы должна осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 27 января 2026 года.

О его результатах Комиссия должна проинформировать Кабинет министров Украины.

Напомним, что, по данным СМИ, в ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, в частности в кабинете Исаенко.

Было изъято значительное количество документов, а сам Исаенко ушел на больничный. Отмечается, что обыски связаны с незаконным обогащением, однако деталей пресс-служба учреждения не сообщила. В НАБУ тоже воздержались от комментариев.

Ранее, в феврале этого года, Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info. Журналисты выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы. Этот регуляторный орган выдает лицензии на деятельность аптек и проверяет лекарства на соответствие требованиям.

Создали упомянутую выше лабораторию люди из окружения Романа Исаенко и профильного работника Службы безопасности Украины. 23 декабря Bihus.Info выпустили вторую часть расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела против 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей страны. Речь идет о возможных антиконкурентных согласованных действиях, которые могут привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных средств. Дело открыто в соответствии с пунктом 1 статьи 50 и части первой статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

