Изъяли 11 млн грн наличных: на Закарпатье задержали главу ВВК, который оформлял фиктивные отсрочки от мобилизации. Фото

Андрей Колотовкин
Расследование
3 минуты
789
Правоохранители задержали председателя военно-врачебной комиссии на Закарпатье, которого подозревают в схеме оформления фиктивных отсрочек от мобилизации. Задержание произошло после документирования получения части неправомерной выгоды, а во время обысков 20 апреля 2026 года изъяли наличные на сумму около 11 млн грн в разных валютах.

Информацию о разоблачении обнародовали в Нацполиции и Офисе генерального прокурора. В сообщениях указано, что чиновник требовал деньги за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной пригодности.

"Происхождение изъятых средств проверяется и получит отдельную правовую оценку", – уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, 60-летний председатель ВВК при одном из районных территориальных центров комплектования организовал схему оформления документов без фактического медицинского осмотра. Он использовал устаревшие или непроверенные медицинские записи и вносил в заключения недостоверные сведения.

Фактически речь шла о формальном подтверждении диагнозов. После этого военнообязанные получали статус ограниченно годных и могли избежать мобилизации. Правоохранители задокументировали передачу части средств и сам процесс подготовки документов, которые впоследствии направлялись в ТЦК.

Детали задержания

Чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины сразу после оформления соответствующего заключения. За свои услуги он требовал 6 тысяч долларов США. Часть этой суммы передали под контролем правоохранителей, среди изъятых денег были меченые купюры.

Во время обыска изъяли более 240 тысяч долларов США, более 3 тысяч евро, почти 1,3 млн форинтов и более 260 тысяч гривен. Готовится ходатайство об аресте имущества. По инкриминируемым статьям подозреваемому грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля правоохранители задержали "на горячем" помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тысяч долларов с человека. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

