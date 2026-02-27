Использовали химоружие во время штурма Волчанска: комбригу РФ сообщили о подозрении. Фото

Во время штурма Волчанска российские войска применили запрещенные химические вещества, нанося серьезный ущерб оборонительным позициям украинских военных. Полковник Руслан Назаренко отдал приказ использовать аэрозольные гранаты с токсичными соединениями CS и CN, которые сбрасывались с квадрокоптеров на передовые позиции Сил обороны.

По факту этих действий СБУ заочно сообщила о подозрении Назаренко и восьми его подчиненным. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По материалам следствия, комбриг 136-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа РФ отдал приказ использовать химические вещества во время атак на Волчанск и два близлежащих поселка.

Российские подчиненные сбрасывали аэрозольные гранаты "К-51" и "РГ-Во", снаряженные ядовитыми соединениями CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон), с квадрокоптеров прямо на оборонительные позиции украинских войск.

Эти вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии от 13 января 1993 года, раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, что заставляет бойцов покидать укрытие и попадать под прямой огонь врага. В течение указанного периода зафиксировано не менее 14 таких атак на позиции украинских защитников.

В процессе расследования идентифицированы восемь подчиненных Назаренко, которые принимали непосредственное участие в обеспечении и применении химических боеприпасов. Следователи СБУ заочно сообщили им всем о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления.

Служба безопасности Украины продолжает комплексные меры для привлечения к ответственности всех причастных к этим преступлениям, собранные доказательства будут использованы для дальнейших судебных процессов и международных расследований.

