Имущество конфисковано: в Украине бросили за решетку четырех предателей, которые воевали в составе армии РФ. Фото

Четырех граждан Украины, которые воевали на стороне российской армии, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговоры объявили за государственную измену и коллаборационистскую деятельность во время военного положения.

О приговорах сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины. В правоохранительных органах уточнили, что осужденных признали виновными по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о жителях Донецкой и Луганской областей, которые вступили в подразделения армии РФ и участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Донецкой и Запорожской областей. Всех их украинские военные взяли в плен во время боев в 2024 и 2025 годах.

В ОГП отметили, что фигуранты "воевали на стороне рф" и были задержаны украинскими защитниками во время боевых действий. В СБУ также заявили, что приговоры вынесены "по доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности".

Один из осужденных – житель Донецкой области – поступил в 291-й гвардейский мотострелковый полк сухопутных войск РФ, где служил стрелком. В августе 2024 года его перебросили в Запорожскую область, где он воевал против Украины на временно оккупированной территории. Уже в ноябре того же года мужчина попал в плен вблизи села Копани Пологовского района.

Другой осужденный – житель Мариуполя. В 2024 году он присоединился к одному из батальонов российской армии и прошел подготовку по специальности снайпера. После этого участвовал в штурмах в Торецке, Селидово, а также возле Малиновки и Уюта Покровского района.

Еще двое мужчин с Луганщины в 2025 году подписали контракты с минобороны РФ. Один проходил службу в штабе в Лисичанске, а впоследствии воевал на Северском направлении. Другой после короткой подготовки на полигоне в Ростовской области был направлен в Донецкую область, где охранял места дислокации личного состава и техники армии РФ у Шахтерска и Калинового.

Детали дела

В СБУ отдельно сообщили о еще нескольких эпизодах участия осужденных в боевых действиях. Один из фигурантов после начала полномасштабной войны выехал в Екатеринбург, где подписал контракт с российским минобороны и стал водителем в мотострелковой бригаде армии РФ.

В марте 2024 года он участвовал в штурмах украинских позиций в районе поселка Бердичи на Покровском направлении. Его подразделение, по данным СБУ, почти полностью уничтожили украинские военные, а самого мужчину взяли в плен.

Еще один осужденный из Донецкой области, как сообщили в украинской спецслужбе, провоевал менее месяца. В начале марта 2024 года он присоединился к 242-му мотострелковому полку армии РФ, а уже в конце того же месяца попал в плен вблизи Калиновки.

Расследование по этим делам проводили следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также Управления СБУ в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляли Донецкая и Запорожская областные прокуратуры.

