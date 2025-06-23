Хотели задействовать FPV-дрон или снайперский комплекс: Малюк рассказал о разоблачении группы, которая готовила покушение на Зеленского

На президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение на территории Польши – в аэропорту "Жешув". Исполнителем должен был стать гражданин Польши, военный пенсионер, который находился под влиянием Москвы уже десятки лет.

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Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами. Он поблагодарил Агентство собственной безопасности Польши, аналог СБУ в соседней стране, за совместное разоблачение, предупреждение и расследование преступления.

"Мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними... Мы его (подозреваемого. – Ред.) задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", – отметил генерал-лейтенант.

Об исполнителе он рассказал так: "Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад, он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому его – эту "консерву" – активизировали".

Преступники имели целью одну задачу: физически устранить президента Украины. Местом преступления должен был стать аэропорт.

"Рассматривалось несколько вариантов. Один из них – это был FPV-дрон, другой – это снайперский комплекс", – сообщил Малюк.

Отметим, что аэропорт "Жешув" (или "Жешув-Ясенка") – ближайший к Украине польский аэропорт в северо-восточной части страны.

Малюк во время пресс-конференции напомнил, что это не единственная попытка покушения на верховного главнокомандующего.

В частности, в прошлом году была разоблачена сеть, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы и в которую входили двое полковников Управления госохраны. Последние "сливали" секретную информацию россиянам.

"Была очень громкая реализация. Задержан полковник УГО, глава Департамента управления госохраны. Это те, кто должны охранять топов в этой стране, и это их функционал. Вместе с тем они готовили покушение на нашего президента", – рассказал глава СБУ.

Преступники подыскивали людей и хотели реализовать покушение на территории ОП Украины.

"Вместе с ним (сотрудником УГО. – Ред.) был задержан другой полковник. Работали они на ФСБ РФ, а именно на 5-ю службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его Путин снял, он остался советником в системе ФСБ", – отметил Малюк.

Он добавил, что разоблачение преступной группы не было простым, операцией занимались почти два года, по сути, с начала полномасштабной войны. Служба безопасности Украины, как указал ее руководитель, "осуществила мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу".

"Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично", – заявил Малюк.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 20 мая этого года прокуроры в Польше передали в суд дело агента военной разведки России, которого подозревают в соучастии в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Фигуранту грозит восемь лет тюрьмы.

– О том, что 5-я служба ФСБ РФ готовила покушения на Владимира Зеленского, Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высших должностных лиц, СБУ сообщила 7 мая. Тогда же были задержаны два сотрудника Управления государственной охраны.

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