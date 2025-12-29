Группу нардепов подозревают в организации голосования за деньги: подробности НАБУ

В Верховной Раде Украины разоблачили организованную преступную группу, участников которой подозревают в обеспечении нужных результатов голосования за деньги. По версии следствия, народные депутаты получали неправомерную выгоду за поддержку конкретных решений во время голосований.

Видео дня

О подозрении стало известно из официального сообщения правоохранительных органов. Как отмечается на веб-сайте Национального антикоррупционного бюро Украины, о подозрении участникам схемы сообщили НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

В ведомстве отметили, что речь идет о системной и хорошо организованной деятельности, которая длилась определенное время. В НАБУ также подчеркнули: "Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

Схема в парламенте

По данным следствия, группа имела четкую иерархическую структуру и распределение ролей между участниками. В нее входили действующие народные депутаты Украины, а также должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Координацию деятельности, по информации правоохранителей, осуществлял один из народных депутатов.

Для организации голосований участники использовали специально созданную группу в мессенджере WhatsApp. Туда присылали указания с номерами законопроектов, за которые нужно было голосовать. После этого отдельным депутатам, по версии следствия, систематически передавали денежные средства.

Кто под подозрением

НАБУ и САП сообщили, что подозреваемыми по делу являются пять народных депутатов Украины. Всем им вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Действия фигурантов квалифицировали по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Позже в украинских пабликах и СМИ появились фамилии народных депутатов, которых разоблачили правоохранители. Речь идет о Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко, Юрии Киселе и Михаиле Лабе. По обнародованной информации, все они представляют фракцию"Слуга народа".

Напомним, НАБУ и СБУ после обыска в квартире парламентария 5 декабря сообщили Анне Скороход о подозрении в вымогательстве взятки группой лиц. По версии следствия, нардеп "организовала деятельность преступной группы", которая предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов договориться с СНБО о применении экономических санкций к компании-конкуренту.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос предупредил, что в случае возникновения необходимости могут быть опубликованы новые "пленки Миндича". Также готовятся новые подозрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!