Готовил удары по трем областям: СБУ разоблачила корректировщика российского ГРУ. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который координировал российские удары по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Он фиксировал геолокации стратегических объектов и передавал их кураторам из России.

По состоянию на момент публикации фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

42-летнего переселенца с Луганщины россияне завербовали завербовали через родственника, который остался на временно оккупированной территории. Пытаясь избежать мобилизации, вражеский агент устроился работать на критически важное предприятие.

Следователи выяснили, что мужчина собирал собирал координаты энергетической и авиационной инфраструктуры, башен мобильной связи и ключевые объекты Укрзализныци. Для этого он объезжал на собственном авто западные регионы Украины с включенным видеорегистратором и фиксировал геолокации стратегических объектов.

Полученные кадры он посылал российскому куратору. Смартфоны с доказательствами такого сотрудничества сотрудники СБУ изъяли у задержанного во время обыска. Самого агента задержали в собственном доме.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним,сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов РФ, которые наводили управляемые авиационные бомбы (КАБ) на защитников Донецкой области. Речь идет о 61-летнем и 52-летнем предателях.

Также OBOZ.UA сообщал,служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-дронные атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Кривого Рога.

