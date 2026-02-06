Действовали порознь: СБУ задержала двух агентов РФ, которые наводили вражеские КАБы на защитников Донетчины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов РФ, которые наводили управляемые авиационные бомбы (КАБ) на защитников Донецкой области. Речь идет о 61-летнем и 52-летнем предателях.

Теперь мужчинам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 6 февраля.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще двух российских агентов. Они корректировали вражеский огонь по местам базирования Сил обороны на Краматорском направлении", – говорится в сообщении.

Подробности дела

По информации следствия, оккупанты поднимали в воздух дроны-разведчики для проверки агентурной информации по полученным координатам, а в случае ее подтверждения планировали удары сверхтяжелыми управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией. Расследование установило, что наведение вражеских обстрелов организовывали двое местных, которые действовали отдельно под руководством "связного" российской военной разведки.

По его координации один из агентов, 61-летний разнорабочий из Краматорского района, объезжал территорию и фиксировал фортификационные сооружения и огневые позиции ВСУ, используя ложную информацию о поездках на подработки в прифронтовые населенные пункты.

Известно, что одного из фигурантов завербовали российские спецслужбы через его знакомого в России, который сообщал, что ожидает полного захвата Украины и готов к сотрудничеству с врагом.

Другой агент, 52-летний безработный, попал в поле зрения врага после публикации пророссийских комментариев в Telegram-каналах. После вербовки он отслеживал расположение личного состава и техники украинских войск в районе райцентра и дополнительно получал разведданные, ведя завуалированные бытовые разговоры со знакомыми.

Сотрудники СБУ заранее разоблачили российских агентов, задокументировали их действия и задержали, одновременно обеспечив безопасность локаций Сил обороны в зоне разведывательной активности РФ. Во время обысков были изъяты смартфоны с доказательствами сбора информации и контактами с российским "связным".

"Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ сорвала подготовку новых ракетно-дронных атак РФ по Хмельницкой области, задержав агента ФСБ. Мужчина координировал удары по региону, собирая через соцсети информацию об украинских военных объектах. Полученные данные враг планировал использовать для обхода системы противовоздушной обороны.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Днепре контрразведка СБУ разоблачила агента ГРУ РФ, который организовал шпионскую деятельность с привлечением собственного 17-летнего сына. Злоумышленник корректировал удары российских оккупантов по объектам оборонно-промышленного комплекса города, собирая данные о стратегических предприятиях.

