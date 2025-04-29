ГБР разоблачило сотрудника центра обеспечения Минобороны на 'схеме' для уклонистов: как 'работал'. Видео

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генштаба ВСУ, организовавшего коррупционную схему по продаже фиктивных справок о "непригодности" к военной службе. За денежное вознаграждение он помогал мужчинам избежать мобилизации.

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Схема действовала с февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, должностное лицо привлекло к схеме двух жителей Одесщины, которые искали "клиентов" среди потенциальных уклонян. Услуги стоили от 12 до 16 тысяч долларов США. За эти деньги обещали снять с военного учета и даже "решить вопрос", если мужчина уже находился в розыске за уклонение.

Организатор утверждал, что имеет связки в районном ТЦК в Одесской области, где и планировали подделывать документы. По предварительным данным, воспользоваться схемой успели не менее 10 человек, часть из них уже установлена.

Правоохранители задержали сотрудника Минобороны вместе с сообщниками при получении второй части взятки – 6 тысяч долларов.

Фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении фигуранта от должности.

Следствие продолжается: ГБР проверяет возможное участие должностных лиц ТЦК в схеме и устанавливает полный круг тех, кто успел воспользоваться "услугой". Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшая народная депутат Украины Ирина Сысоенко и трое ее сообщников будут судиться в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, после депутатства работавшая в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала "уклончанам" фиктивные группы инвалидности.

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