Франковец угнал авто на эвакуаторе чтобы поразить девушку: правоохранители 'романтический жест' не оценили

В Ивано-Франковске будут судить 29-летнего жителя города. Ему инкриминируют ряд уголовных правонарушений: незаконное завладение транспортным средством, умышленное невыполнение решения суда и мошенничество. Поэтому местные прокуроры назвали фигуранта "серийным правонарушителем".

Одно из последних преступлений мужчины – он угнал авто на эвакуаторе, чтобы поразить девушку. Об этом рассказали в областной прокуратуре Франковской области.

Эпизод с эвакуатором

По данным следствия, это произошло в январе 2026 года – мужчина во время прогулки со знакомой на улице Иоанна Павла II обратил внимание на припаркованный во дворе автомобиль Mitsubishi Lancer.

Авто якобы понравилось девушке.

"Чтобы произвести впечатление, мужчина вызвал эвакуатор, выдал себя за владельца автомобиля и приказал перевезти транспортное средство в село Черниев. Впоследствии правоохранители разыскали автомобиль и вернули его владелице", – рассказали в прокуратуре.

Мошенничество через кефир

Эпизод в магазине произошел позже, в феврале 2026 года. Мужчина обманул работников местного магазина. Он набрал товаров на сумму около 3,5 тыс. грн и сообщил персоналу, что якобы оставил деньги в автомобиле.

В частности, на указанную сумму фигурант набрал энергетики, чипсы, пиво, овощи и кефир. Пожаловавшись на память, мужчина просто вынес покупки из магазина и не вернулся.

Другие нарушения

Причем, по данным следствия, ранее мужчина уже был осужден за мошенничество – это произошло в 2022 году.

В 2025 году егозадерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на один год.

Несмотря на это, фигурант "запрет не выполнил и продолжал управлять автомобилем". В январе-феврале 2026 года полицейские дважды фиксировали его за рулем.

Что дальше

По совокупности инкриминируемых преступлений сейчас фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

