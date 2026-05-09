20 ударов по голове за фото вечернего города: во Франковске осудили студента за нападение на журналиста

Ивано-Франковский городской суд в среду, 6 мая, вынес вердикт студенту-первокурснику, который в октябре прошлого года на улице Любомира Гузара избил фотокорреспондента "Укринформа" Юрия Рыльчука. Парень 20 раз ударил медийщика, когда тот снимал его на телефон.

Об этом говорится в тексте вердикта, который опубликован в Opendatabot. Суд постановил оштрафовать парня на 8500 грн.

Вердикт суда

Отмечается, что 14 октября 2025 года Рыльчук шел по улице в Ивано-Франковске и снимал город на собственный мобильный телефон. В 23:40 мимо него проехал парень на арендованном электросамокате, которому показалось, что медийщик его снимает.

"Во время общения он выразил свое возмущение по поводу фиксации его на мобильный телефон. В присутствии посторонних людей, имея физическое преимущество над потерпевшим, студент умышленно нанес кулаком примерно 20 ударов в голову мужчины", – говорится в тексте.

Во время слушания, парень признал свою вину и раскаялся. По его словам, он действительно подумал якобы медийщик его фотографирует, из-за чего возмутился и ударил его. Кроме того, он просил суд учесть, что отшокодировал вред медийщику.

На суд Рыльчук не пришел, предоставив письменное заявление о рассмотрении дела без него. Там были подтверждения о том, что студент возместил ему материальный и моральный ущерб, а потому и претензий он к парню не имеет. Судья признал студента виновным в хулиганстве и оштрафовал его на 8500 тысяч гривен.

Что известно о нападении на Юрия Рыльчука

Заметим, что 14 октября 2025 года Рыльчук фотографировал дорогу в Ивано-Франковске, как в кадр попал самокат, на котором ехали парень и девушка.

"Они проехали мимо меня, а я себе перешел на другую сторону – как домой идти. И тут этот разворачивается и без всяких предупреждений меня начинает бить руками, ногами. Если бы я не закрыл лицо, то он бы мне и нос сломал, и челюсть", – рассказывал Юрий Рыльчук в коменатре "Суспільному мовленню".

Ему удалось повалить парня на землю и убежать, как сказал медийщик. Забежав в супермаркет, он вызвал полицию и "скорую". Еще через три дня Рыльчук написал заявление о нападении, чтобы расследовать инцидент.

