Фирмы Романа Милешко 'под крылом' нардепа Игоря Копытина работают с компаниями РФ – расследование

Народный депутат Игорь Копытин, возглавляющий парламентский подкомитет по авиации, якобы лоббирует интересы бизнесмена Романа Милешко, уличенного в связях с Россией во время полномасштабной войны. Как утверждается в расследовании журналистов, речь идет о миллиардных контрактах, российских запчастях и срыве модернизации вертолетов для ВСУ.

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По данным журналистского расследования "СтопКор", компания "НЗ Оперейшнс", которая связана с Милешко, уже получила от государства заказ на более чем 2 миллиарда гривен в течение двух лет. Поскольку "НЗ Оперейшнс" имеет уставный капитал всего в 120 тысяч гривен, это вызвало обоснованные подозрения в лоббизме со стороны депутата Копытина, с которым "бизнесмена связывают длительные личные и деловые отношения", утверждают журналисты.

В частности, известно, что в 2016 году Милешко работал в компании "РОТОР УКРАИНА", основателем которой был сам Копытин. А в 2021 году авиакомпанию Милешко "Константа" возглавлял помощник нардепа.

В марте 2022-го Копытин якобы лично обращался в Госавиаслужбу с требованием зарегистрировать вертолеты компании Милешко в срочном порядке. По словам журналистов-расследователей, это сотрудничество имеет признаки хорошо выстроенной коррупционной системы, которая позволяет получать сверхприбыли благодаря влиянию на государственные решения.

Также выяснилось, что Роман Милешко не только имеет связи с семьей Копытина (учился с его братом), но и поставил руководителем собственной компании помощника нардепа.

Расследование установило ряд фактов, свидетельствующих о сотрудничестве Милешко с российскими структурами уже во время полномасштабной войны. Среди таких фактов фигурирует покупка и аренда воздушных судов у граждан РФ через оффшоры в ОАЭ, приобретение в 2024 году вертолета Ми-17 через подсанкционную компанию AMIS и использование российских деталей, изготовленных в 2022-2023 годах, для ремонта техники.

Сообщается, что руководителем одной из компаний, связанных с Милешко, является Алеко Ткемадзе, то есть бизнесмен из окружения пророссийского грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

Особое внимание журналисты обратили на компанию "МС Авиа-Грейд", аффилированную с Милешко, которая в декабре 2022 года получила контракт на переоснащение 10 вертолетов Ми-8 на сумму более 470 млн грн. До конца 2023 года была выполнена лишь часть обязательств и поставлено лишь 4 модернизированных вертолета.

При этом на них установлены фильтры PALL 120 PUREair, которые не приспособлены к украинским климатическим условиям и могут обмерзать зимой.

Это, по словам авиаэкспертов, создает прямую угрозу жизни пилотов.

Юрист Сергей Руденко утверждает, что в условиях военного положения подобные действия могут квалифицироваться как государственная измена (статья 111 УК Украины), предусматривающая до пожизненного заключения.

"Пока компания Милешко, имеющая всего 82 работника и офис на 200 кв. м, получает миллиардные контракты, ведущие государственные предприятия "Авиакон" и "Мотор Сич" простаивают. Хотя те же виды работ они могут выполнить значительно быстрее и качественнее", – добавляют журналисты в расследовании.

По данным ГПСУ, с ноября 2024 года Милешко находится за границей (скорее всего, в США), а депутат Копытин получил официальное обращение журналистов, однако ответа не предоставил.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года Россию покинули еще семь международных компаний, среди которых Goldman Sachs, Caterpillar и YKK. Но несмотря на войну и конфискации, более 2200 иностранных компаний до сих пор поддерживают экономику РФ, что подпитывает бюджет страны-агрессора.

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