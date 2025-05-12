Еще 7 международных компаний покинули российский рынок: кто вошел в список

В апреле 2025 года Россию покинули еще семь международных компаний, среди которых Goldman Sachs, Caterpillar и YKK. Но, несмотря на войну и конфискации, более 2200 иностранных компаний до сих пор поддерживают экономику РФ, что подпитывает бюджет страны-агрессора.

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Об этом говорится в исследовании KSE Institute (Киевская школа экономики). Российский рынок продолжает терять иностранных игроков.

В апреле 2025 года еще семь международных компаний окончательно прекратили свою деятельность в РФ, продав активы или ликвидировав представительства. По данным исследования, Россию покинули компании из разных секторов:

Goldman Sachs – американский банковский гигант, который заявил о выходе еще в 2022 году, окончательно завершил процесс в апреле 2025 года;

– американский банковский гигант, который заявил о выходе еще в 2022 году, окончательно завершил процесс в апреле 2025 года; HDI Global SE – немецкая страховая компания, свернувшая свое присутствие на фоне рисков для иностранного капитала;

– немецкая страховая компания, свернувшая свое присутствие на фоне рисков для иностранного капитала; Caterpillar – американский производитель тяжелой техники, передал бизнес новому владельцу;

– американский производитель тяжелой техники, передал бизнес новому владельцу; Metabowerke – немецкий бренд электроинструментов;

YKK Group – японский лидер в производстве молний и фурнитуры;

– японский лидер в производстве молний и фурнитуры; IDEMIA – французский разработчик решений в сфере биометрической безопасности и идентификации;

– французский разработчик решений в сфере биометрической безопасности и идентификации; ITT Inc. – американская компания, которая официально инициировала процедуру ликвидации бизнеса в РФ.

Эти компании представляют ключевые сферы глобального бизнеса, от финансов и машиностроения до безопасности и легкой промышленности. Их уход является сигналом для других международных игроков о долгосрочной токсичности рынка РФ.

В апреле также были зафиксированы случаи фактической конфискации активов. Американская Silgan Holdings и немецкая Stada потеряли контроль над своими предприятиями, которые были переданы под "внешнее управление" согласно указу Путина. Это очередной пример того, как российские власти используют юридические инструменты для национализации иностранного бизнеса.

Кроме того, бельгийская компания Ghelamco согласовала продажу своего последнего актива в РФ, а чешская Zentiva объявила о планах покинуть российский и соседние рынки – решение пока не реализовано. Несмотря на впечатляющие цифры выхода, полностью покинули Россию лишь 494 международные компании (12% от общего числа).

Еще 1359 компаний (почти 33%) заявили о планах свернуть деятельность, но не завершили этот процесс. В то же время 2285 компаний (55%) продолжают работать в стране-агрессоре. Среди них – PepsiCo, Mars, Nestlé, Raiffeisen Bank, Metro, Mondelez, а также табачные и пищевые гиганты.

Общие потери международного бизнеса в России с 2022 года превысили 170 миллиардов долларов. Причины – принудительные списания, недружественные решения судов, прямые экспроприации и "налог на выход", введенный Кремлем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, итальянская компания Ariston, производящая водонагреватели и отопительное оборудование, официально возвращается на российский рынок, несмотря на заявленный ранее выход. Официальной реакции от ЕС и Италии пока нет, но это может создать опасный прецедент для обхода санкций.

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