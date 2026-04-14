Филатов обнаружил связь между известными украинскими блогерами и Дианой Панченко из российской агентуры

Украинские блогеры Игорь Лаченков, также известный как Лачен, и Тимофей Потеряйло причастны к распространению фейков о якобы незаконном обогащении городского головы Днепра Бориса Филатова. Эта кампания связана с деятельностью российской агентуры и пророссийских медиа.

Об этом заявил Борис Филатов. Он отметил, что считает Лачена и Потеряйло российскими агентами влияния, привлеченными к информационной кампании.

На собственной странице в Facebook чиновник написал, что упомянутые выше блогеры были привлечены к распространению публикаций о его "роскошной жизни". В своих публикациях они, как отмечает мэр, они ссылались на Instagram-страницу "wealthysindicate", которую он назвал инструментом китайской пропаганды.

"Краткое изучение контента страницы, а также переписки с ней, позволяет утверждать, что она является инструментом китайской пропаганды и размещает дискредитационные материалы за деньги. По цене от 50 долларов за пост", – уточнил Филатов.

Отдельно он утверждает, что автором информационного вброса является пророссийская журналистка Диана Панченко. Медийщица в начале полномасштабного вторжения выехала в страну-агрессора. Также женщину обвиняют в государственной измене.

"Знаете, кто был первоисточником фейка? Диана Панченко. Бывшая телеведущая Медведчука, коллаборантка, которая сбежала в Россию, преступница, обвиняемая СБУ в государственной измене. Именно она первая выложила текст о Филатове-"друге Зеленского" и требование "провести аудит помощи Украине". При чем намеренно сделала это в англоязычном сегменте Х", – написал он.

Также он заявил, что похожие материалы с одинаковыми фейковыми фото и манипулятивными тезисами распространялись в разных сегментах соцсетей. По его словам, к этому были привлечены пророссийские ресурсы, различные аккаунты и российские пропагандистские паблики.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между городским головой Днепра Борисом Филатовым и блогером Игорем Лаченковым (также известным как Лачен) вспыхнул с новой силой после обнародования видеообращения мэра. Чиновник заявил, что его оппонент не пришел на личную встречу и не ответил на обвинения.

