Фиктивные операции и фальшивые повестки: в Одессе разоблачили схемы уклонения от мобилизации, среди причастных – работник ТЦК. Фото

Полиция и Служба безопасности Украины в Одессе разоблачили схемы уклонения от мобилизации. Среди причастных: работник ТЦК и медики.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Национальная полиция Украины" 6 августа. Злоумышленникам сообщено о подозрении.

Детали дела

"В Одессе полиция и СБУ разоблачили преступные схемы уклонения от мобилизации: фиктивные операции на коленях и фальшивые повестки. К организации масштабных противозаконных сделок были причастны медики, чиновник одного из местных РТЦК, а также их посредники", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, первая схема была связана с фиктивными хирургическими операциями. Двое местных жителей, мужчина с контактами в медицинской сфере и женщина, которая представлялась юристом, организовывали "клиентам" связь с травматологом одной из частных клиник.

Врач проводил "липовые" операции на коленных суставах для военнообязанных мужчин, стремившихся избежать мобилизации. Стоимость такой "услуги" стартовала от 4 000 долларов.

Параллельно правоохранители разоблачили другую схему – продажи фиктивных повесток. Чиновник одного из одесских ТЦК вместе с сообщником реализовывали поддельные документы по 15 000 гривен за каждый. Такие повестки давали мужчинам призывного возраста возможность свободно передвигаться по территории Украины в течение месяца.

"Сейчас всем пятерым фигурантам следователи сообщили о подозрении", – указано в сообщении.

Напомним, 4 августа стало известно, что правоохранители во время получения взятки задержали в Хмельницкой области подполковника полиции. Его обвиняют в вымогательстве $14 тысяч у уклониста. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили чиновника Киевского ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов США.

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