Фигуранта операции "Карфаген" Кропиву до сих пор не уволили и даже не отстранили от должности в Офисе генпрокурора: появились новые подробности

Спустя две недели после начала операции НАБУ и САП "Карфаген" Сергей Кропива, являющийся фигурантом дела, формально продолжает работать в Офисе генерального прокурора. По состоянию на 17 сентября его не уволили и не отстранили от должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества.

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В то же время ранее тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что Кропиву уже отстранили и готовят его увольнение. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Что выяснили в Офисе генпрокурора

ЦПК получил официальный ответ Офиса генпрокурора на запрос относительно статуса Кропивы. В документе указано, что по состоянию на 17 сентября приказ Генерального прокурора об отстранении или увольнении Кропивы не регистрировался.

"На данный момент приказ Генерального прокурора об отстранении от должности/увольнении Кропивы С.В. с должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора и органов прокуратуры не регистрировался", – говорится в ответе.

Эти данные не соответствуют заявлению Руслана Кравченко от 6 сентября. Тогда он сообщал об отстранении сотрудника ОГП, фигурирующего в деле, и поручении подготовить кадровое решение о его увольнении.

Что происходит по делу "Карфаген"

НАБУ и САП объявили об операции "Карфаген" 4–5 сентября. По версии следствия, один из руководителей структурного подразделения ОГП организовал преступную группу, участники которой получали взятки за то, чтобы не препятствовать работе мошеннических колл-центров, а также легализовали полученные средства.

Всего по делу пять подозреваемых. Среди них – сотрудник ОГП, его близкий человек и водитель.

Кропива также фигурирует в обнародованных НАБУ записях, где, в частности, звучит фраза: "воровать – так миллион". 6 сентября ВАКС поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн. 16 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила эту меру пресечения без изменений.

Кропиву могут отстранить в рамках дисциплинарного производства

В то же время в ОГП начали дисциплинарную процедуру в отношении Кропивы. 8 сентября руководитель Генеральной инспекции ОГП направил в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров соответствующую жалобу и отдельно поднял вопрос об отстранении фигуранта от должности.

10 сентября КДКП возбудила дисциплинарное производство. Однако в повестке дня заседания Комиссии, которое должно состояться 23 сентября, вопроса о Кропиве пока нет. На нем планируется рассмотреть три других дисциплинарных производства и пункт "Разное".

В то же время законодательство предусматривает возможность отстранения прокурора на период дисциплинарного производства. Соответствующее ходатайство может внести член КДКП, после чего его должны рассмотреть на ближайшем заседании Комиссии.

Должность в ОГП также сохраняет Сергей Куций – водитель Кропивы, которому в этом деле объявили подозрение. В Офисе генпрокурора подтвердили, что Куций работает там с августа 2025 года водителем транспортного отдела, а по состоянию на 17 сентября приказ о его увольнении также не регистрировался.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ Кравченко опубликовал материалы, среди которых – протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов о негласных следственных действиях.

14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, в частности в связи с якобы подделкой документов для получения неправомерной выгоды.

На фоне происходящего Кравченко заявил об отставке и в ночь на 14 сентября пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле, объяснив выезд пятидневной командировкой в Париж.

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что не располагают подробной информацией о поездке, а ГПСУ отметила, что пропуск осуществлялся при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. А 15 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Кравченко. Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев. В свою очередь, глава государства вечером уже подписал указ об увольнении чиновника.

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