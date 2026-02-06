Ежемесячный доход составлял до 2 млн грн: в Тернополе разоблачили незаконных торговцев аксессуарами для ритуалов и БАДами. Видео

В Тернополе правоохранители пресекли деятельность двух групп мошенников: одна из них специализировалась на продаже биологически активных добавок под видом лекарственных средств, другая - на реализации атрибутики для проведения различных ритуалов. Ежемесячный доход аферистов составлял от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Отмечается, что от незаконной деятельности пострадали жители разных регионов Украины.

Как действовали мошенники

По данным следствия, незаконный бизнес организовали жительница Полтавской области и две жительницы Житомирщины, которые ранее уже имели опыт в подобных аферах. Всего же в уголовном производстве фигурируют 25 человек, которые выполняли разную работу для выманивания средств у потерпевших.

Организаторы тщательно подбирали персонал, который работал дистанционно. Роли были четко распределены: операторы звонили потенциальным жертвам и вводили их в заблуждение. Другие работники формировали заказы и отправляли посылки, а техническая служба обеспечивала бесперебойную работу компьютерного оборудования.

Операторов обучали психологии общения и методам взаимодействия с потенциальными клиентами.

Одна группа мошенников выдавала себя за медиков. Они предлагали приобрести "лекарства" от любых заболеваний, и консультировали, как их принимать. "Панацеей" на самом деле были биологически активные добавки.

Другие аферисты "работали" экстрасенсами и тарологами. Во время телефонного разговора они выясняли проблемы человека и убеждали, что могут помочь. Клиентам предлагали купить "энергетически заряженные" амулеты, украшения и другую атрибутику для ритуалов. Заказ отправляли по почте и предоставляли инструкции по проведению "обрядов".

Ежемесячно мошенники отправляли более 2 000 посылок в разные города Украины. Стоимость одного заказа составляла от 2 до 12 тысяч гривен.

Как отметили в полиции, сейчас известно о по меньшей мере 50 людях, пострадавших от деятельности аферистов, однако пострадавших может быть значительно больше.

Что обнаружили обыски

Правоохранители Тернопольщины вместе с бойцами роты полиции особого назначения провели одновременно 26 санкционированных обысков на территории 11 областей Украины.

Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, оружие, более 35 тысяч долларов, черновые записи, "товар", который присылали клиентам, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Что ожидает злоумышленников

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают других пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кировоградщине задержали аферистов, которые наживались на родственниках погибших военных. Они обманули по меньшей мере 10 человек, которые суммарно отдали им 1 миллион гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!