Экс-судье Тандыру, сбившему нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти под залог: какую сумму назначил суд

В среду, 28 января, Святошинский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру. Мужчина может выйти из СИЗО под залог в более чем 119 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. В то же время прокурор ходатайствовал о продлении содержания под стражей без альтернативы в виде залога.

Что известно

Отмечается, что Святошинский районный суд Киева рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения экс-судье Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, жертвой которого стал 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Во время заседания прокурор настаивал на дальнейшем содержании обвиняемого под стражей без возможности внесения залога.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, применив к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Дело Тандыра

Ночью 26 мая 2023 года Алексей Тандыр, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, который устанавливал инженерные заграждения на блокпосту. Военный погиб на месте аварии.

В конце того же месяца Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого под стражу.

Видео с бодикамеры женщины-полицейской, которая была на блокпосту возле места ДТП, можно посмотреть по этой ссылке.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В августе 2024 года по решению Высшего совета правосудия тогдашний судья Тандыр потерял свою должность. Все это время подозреваемый находится в СИЗО.

Как писал OBOZ.UA, недавно Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить Тандыру 2 100 евро в качестве компенсации морального вреда и еще 250 евро на покрытие судебных расходов. Суд отметил, что содержание экс-судьи под стражей более двух с половиной лет без рассмотрения возможности применения альтернативных мер пресечения нарушает требования Европейской конвенции по правам человека.

