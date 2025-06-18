Экс-главе Тернопольского облсовета дали 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества: что известно о деле

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревали в получении взятки. Экс-чиновнику дали 9 лет тюрьмы и лишили права занимать руководящие должности на срок 3 года.

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Об этом сообщили на Facebook-странице ведомства. Там отметили, что приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его объявления.

"18 июня 2025 года, Высший антикоррупционный суд признал его виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Окончательное наказание бывшему председателю Тернопольского областного совета назначено в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок три года и с конфискацией всего принадлежащего имущества", – говорится в сообщении.

Согласно результатам судебного разбирательства установлено, что бывший председатель Тернопольского областного совета, находясь на должности с особо ответственным служебным положением, обратился к основателю подрядной компании с просьбой предоставить неправомерную выгоду.

В результате он получил 612 000 гривен за содействие во включении объекта строительства в перечень подлежащих финансированию за счет остатков неиспользованных средств государственной субвенции местным бюджетам, а также за обеспечение подписания документов первичного учета директором коммунального предприятия и частичную оплату задолженности заказчиком перед подрядчиком.

Кроме того, суд признал экс-главу облсовета виновным в незаконном хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. В ведомстве отметили, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в его Апелляционную палату.

Подробности скандала вокруг Михаила Головко

В июне 2023 года председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко и его заместители Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук были задержаны по подозрению в получении неправомерной выгоды. По информации следствия, чиновники требовали от предпринимателя почти 1,8 млн гривен за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту объектов, находившихся в ведении облсовета.

Суд избрал Головко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 805,2 тысячи гривен. На следующий день после внесения залога он был освобожден из-под стражи. В октябре того же года депутаты облсовета проголосовали за его увольнение с должности.

Однако в августе 2024 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове удовлетворил иск о восстановлении Михаила Головко в должности. Суд также обязал возместить ему 591 тысячу гривен заработной платы за период вынужденного прогула.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2025 года стало известно, что Головко подозревают в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Политик мог скрыть квартиру, средства на счетах и нежилые помещения.

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