Скрыл от декларации деньги и недвижимость: экснардеп объявлен подозрение

Народный депутат Украины предварительных созывов подозревается в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Политик мог скрыть квартиру, деньги на счетах и нежилые помещения.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). О подозреваемом известно, что он:

народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов;

экс-председатель Тернопольского облсовета;

действующий депутат Тернопольского облсовета;

обвиняется в требовании взятки у владельца частного предприятия и получении 600 тыс. грн.

Имя политика не раскрывается, но его описание полностью совпадает с Михаилом Головко. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

"В рамках досудебного расследования установлено, что на тот момент председатель облсовета в декларациях за 2022–2023 годы не отразил сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежавшей его матери, однако которую он использовал вместе с членами семьи. Кроме того, в декларации за 2022 год автомойку и кладовую, принадлежащие членам его семьи", – отметили в САП.

Скандал Михаил Головко: в чем обвиняют политика

В июне 2023 года Михаила Головко и двух его заместителей Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука задержали по подозрению в получении взятки. Следователи утверждают, что они требовали почти 1,8 млн. гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту объектов Тернопольского облсовета.

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения 805,2 тыс. гривен залога. На следующий день Головку уволили из-под стражи после внесения залога.

В октябре того же года депутаты Тернопольского облсовета проголосовали за его освобождение от должности. Но в августе-2024 Восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о возобновлении Головки в должности. Кроме того, судья обязал выплатить политику 591 тыс. гривен зарплаты за время вынужденного прогула

Также OBOZ.UA сообщал, что действующему народному депутату грозит тюрьма за организацию коррупционной схемы закупки кабелей для "Укрзалізниці". Вероятно, речь идет о внефракционном депутате, члене Комитета по транспорту и инфраструктуре, сопредседателе депутатской группы "За будущее" Викторе Бондаре.

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