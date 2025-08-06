Дезертир инсценировал свое 'исчезновение без вести' для получения миллионной компенсации, но 'схему' разоблачили: чем все закончилось. Фото

Работники Государственного бюро расследований при оперативном содействии СБУ завершили расследование дела в отношении трех человек, которые мошенническим путем получили почти миллион гривен компенсации, назначенной семьям военных, пропавших без вести во время боевых действий. Обвинительный акт передан в суд.

Видео дня

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Детали схемы

По данным следствия, в августе 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы на Луганщине. После побега он сразу связался с родными. Его брат решил использовать ситуацию и предложил инсценировать исчезновение ради получения государственной помощи.

Воинскую часть ввели в заблуждение, и мужчину официально признали пропавшим без вести. Тем временем мать и брат дезертира подали документы на получение компенсации. С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья незаконно получила из бюджета около 1 миллиона гривен.

Кроме того, брат пропавшего использовал ситуацию, чтобы досрочно прекратить собственную военную службу — подал заявление, якобы в связи с исчезновением родственника на фронте.

Во время следственных действий и обысков в Ивано-Франковске правоохранители нашли не только документацию, но и самого "пропавшего" военного, который все время скрывался.

Все трое обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Дополнительно один из братьев обвиняется в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины), другой – в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

По результатам расследования ГБР оба брата уже вернулись на службу, а убытки государству компенсированы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Работники Государственного бюро расследований при содействии Государственной пограничной службы задержали военного, который пытался наладить схему побега в Молдову лиц, совершивших самовольное оставление части (СВЧ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце мая полиция ликвидировала межрегиональную банду, которая организовывала побег военных из воинских частей и переправляла их за границу. Руководили схемой двое жителей Черновицкой области – ранее судимый за тяжкие преступления и адвокат из Львова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!